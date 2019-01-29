Зе украинцы Сегодня, 17:13 3092 Цей матеріал також доступний українською

История с Зеленским – как смесь фантастического фильма и книги. Но украинцы готовы сделать ставку на этот вариант

Украинцы устали от политиков, которые постоянно врут и воруют. Украинцам необходимы перемены. У украинцев есть большой запрос на новые лица в политике, которые будут отличаться от надоевшей политической элиты. И этот запрос вполне естественен. И даже рационален.

На запрос на новые лица украинцы получили кандидата Зеленского.

Зеленский собирает голоса даже умных украинцев, которые многое понимают. Многие украинцы понимают, что Зеленского поддерживает Коломойский. Украинцы, которые хотят новые лица, понимают, что Коломойский делает это не просто так. Но украинцы все равно готовы голосовать за Зеленского, потому что верят: после выборов Зеленский может кинуть Коломойского. Украинцы искренне верят и надеются, что Зеленский только прикидывается, обещая Коломойскому все на свете, но придя к власти, проявит лучшие качества и будет служит народу и стране.

Серьезно?

Мы хотим новое лицо, другое качество, и все наши надежды связаны с тем, что это новое лицо поступит точно также как все старые лица и кинет своего патрона и спонсора? Это то новое качество, которое мы ждем? Это те ценности, которых мы требовали на Майдане? Это ваш выбор в поисках честности, когда вы голосуете за человека, который с первых слов начинает лгать?

Украинцы сами рады обманываться

Ведь проблема не в том, что Билл Клинтон имел сексуальные контакты с Моникой Левински, а в том, что он врал об этом. И проблема Зеленского не в том, что он снимает фильмы в России, а в том, что он врал об этом. Потому что если мы хотим новое лицо, то должны требовать от него нового качества. А если качество старое, то что же в этом лице нового?

Мы совершенно ничего не знаем о Зеленском. Ни о Зеленском как человеке, ни о Зеленском как кандидате в президенты. Мы почти все знаем о Пете и Юле, о Садовом и Гриценко, даже о Бойко и Ляшко мы знаем слишком много. Больше чем хотелось бы и больше, чем они заслуживают. Мы знаем их недостатки и у некоторых видим некоторые достоинства. Но мы ничего не знаем о Зеленском. Пустота. И мы сами наполняем эту пустоту. Мы выдаем желаемое за действительное, приписывая ему взгляды через призму своих желаний. И хотим поверить в то, что получилось. И самому Зеленскому главное молчать, позволяя нам самим делать работу за него.

Это ли не вера в чудо?

Украинцы часто жалуются, что их обманывают. Политики действительно обманывают украинцев. Обещают то, что невозможно выполнить. А украинцы верят. А потом винят политиков, вместо того, чтобы признать свою ошибку. Вместо того, чтобы признать: никто не может по своему желанию завершить войну за неделю или поднять зарплаты в 10 раз. Это просто невозможно. И то, что украинцы поверили в такие обещание, многое говорит скорее о них самих, чем о тех, кто эти обещания раздает.

Украинцы сами рады обманываться. И случай с Зеленским – это огромный самообман. Когда мы верим в чудо, то выбираем самый невероятный сценарий развития событий и начинаем верить в него.

Украинцы верят, что Зеленский честный и неподкупный, который просто волею судьбы вынужден скрывать от всех эти качества, чтобы олигарх Коломойский сделал на него ставку. Он годами шутил так, как нужно Коломойскому. Он годами сотрудничал с ним. Он получил эфир на канале Коломойского, его охраняют люди Коломойского. И все это было сделано мальчиком из Кривого Рога только чтобы получить шанс прийти во власть и все изменить. Использовать Коломойского и его ресурсы, чтобы потом навести порядок в стране. Чтобы избавить страну от олигархов, в том числе Коломойского. И этот план Зеленский реализует уже много лет.

Украинцы могут поверить в такого Зеленского. Но как украинцы могут поверить, что так можно провести Коломойского? Это еще большее чудо, чем преображение Зеленского. Потому что Коломойский может быть сколько угодно плохим человеком, но он точно не дурак. А если вы считаете так, то скорее в дураках он оставит именно вас.

Вся эта история звучит как смесь фантастического фильма и произведения какого-нибудь Ларса фон Триера. И точно не связано с реальностью. Но украинцы готовы сделать ставку на этот вариант. Ухватится за призрачный шанс. Шанс, который им продает опытный и умный пройдоха Коломойский. Ибо не так важно, кто играет в фильме. А важно, кто у фильма продюсер и режиссёр.

И не вините потом Коломойского. Это будет ваша вина. Вы поверили в его историю. Историю, которая нужна ему. Потому что Коломойскому нужна даже не победа Зеленского. Коломойскому нужна слабая Украина. Как и любому олигарху, кстати. Но Коломойскому нужнее, потому что сильная Украина заставит его заплатить за Приват. Заберет активы, что в Украине, что за границей. Слабая Украина не будет способна на это. И позволит продолжать зарабатывать. На Украине и украинцах.

Текст опубликован с разрешения автора

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