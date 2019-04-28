Записки врага народа Сегодня, 11:10 5087 Цей матеріал також доступний українською

В 2015 году я писал, что стоит готовить новый Майдан — в избирательных урнах. Однако даже не думал, что электоральный Майдан в 2019‑м приобретет такие формы

В ночь перед вторым туром мне приснился сон: в квартиру ворвался Владимир Зеленский, за ним гналась толпа. Он просил спрятать его, и мы с семьей метались по комнатам в поисках такого места. Не верю в сновидения. Но такого варианта развития событий не исключаю.

Украина вновь может стать жертвой своих иллюзий. Хотя она не первая в этом и не последняя. Как раз закончил читать новую книгу Тимоти Снайдера Путь к несвободе. Россия, Европа, Америка. Он показывает, как российская власть с помощью ботов и троллей повлияла на результаты брэксита и победу Дональда Трампа. Речь идет не о прямом воздействии или подкупах, а о более эффективном оружии — создании виртуальной реальности, заполненной фейками.

Не говорю, что Зеленский победил с помощью России. Просто спрашиваю себя: какую бы тактику выбрала российская власть в украинских выборах? Даже если влияние РФ было минимально, команда Зеленского использовала оружие российского разлива: создание виртуальной реальности, на которую может клюнуть большинство населения.

Если это революция, прошу считать меня контрреволюционером

Если в 2010‑м Украина напоминала мне самолет, захваченный бандитами, то теперь — борт, систему которого перепрограммировали хакеры.

Можно, конечно, тешить себя мыслью, что страна, пережившая бандита, переживет и комика. Что есть противовесы и гражданское общество. Но когда рассказывал об этом американским друзьям, переживающим за Украину, они не верили. И говорили о Трампе, который последовательно разрушает один институт за другим, а они, его противники, бессильно наблюдают. И это в стране, которую мы считали idiotproof — когда ни один идиот, пришедший к власти, не может сломать систему сдержек и противовесов.

Одних мыслей мало. Нужно противодействие, осмысленное, опирающееся на твердую реальность.

Зеленский и его команда победили, создав привлекательную виртуальную картинку, но с ней так же, как и со штыком: им, говорил Наполеон, можно делать все, кроме одной вещи — сидеть на нем. В Украине существуют границы, где виртуальная реальность перестает работать. Есть Путин и война на востоке. Угроза дефолта. Высокие коммунальные тарифы. Массовая эмиграция.

Петр Порошенко проиграл заслуженно. Да, он пытался решить эти проблемы, и в некоторых случаях (например, создание армии) делал это успешно. Но при этом не забывал и о своем обогащении. Он не заботился о том, что неприлично богатеть в бедной стране. Тем самым создал свою виртуальную реальность — разрыв между словом и делом. С таким разрывом можно править, однако сложно выиграть выборы.

Зеленский выиграл. Но незаслуженно. У него еще нет никаких заслуг, кроме виртуальных. И он, скорее всего, посыплется, как только вопрос коснется реальных дел. Хотел бы ошибиться. Готов терпеть будущие ухмылки и упреки, но при одном условии: если в Украине после президентства Зеленского жить станет лучше. Впрочем, это из области чудес, а чудеса — сфера Бога. В человеческие, особенно в политике, я не верю. Так же, как и в то, что Зеленский дотянет до конца срока.

Не знаю, как и откуда появится новый президент. Но мой ему или ей совет: стоит начинать вести себя так, чтобы разрыв между виртуальной и твердой реальностью был минимальным.

Это означает, что нельзя бороться с коррупцией в бедной стране и покупать дорогие квартиры. Ездить в Россию и говорить, что ни разу там не был. Проводить медицинскую реформу в Украине и лечиться за границей.

Вацлав Гавел во времена куда более тяжелые, чем наши, писал, что единственный способ победить неправду — самому жить в правде. Сейчас неправда появляеа с помощью телекнопки и соцсетей. Поэтому наша задача: не дать виртуальной реальности доминировать над собой.

Будущим лидерам стоит помнить призыв депутата Мустафы Найема: likes do not count. Не говорю, что нужно покинуть соцсети. Просто параллельно необходимо создавать реальные сети-институты. Даже если такой подход не сработает здесь и сейчас, он даст эффект. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь — роскошь человеческого общения. Поэтому лидер вы или нет, не пейте кофе и не гуляйте в парке в одиночестве. Всегда есть кто‑то, с кем вы можете сделать это вместе. Помните об этом, скроля ленту в Фейсбуке.

Я вижу два позитивных момента в победе Зеленского. Первый: она может вылечить нас от веры в мудрость украинского народа. Народ — это виртуальная реальность. В твердой реальности есть этнические и религиозные группы, разные поколения, олигархи, бедные и средний класс. С этим должны считаться реальные политики — определяться, чьи интересы они представляют.

Если политик говорит от имени народа — он популист. Слуга народа продуцирует тот же смысл, что и враг народа, — виртуальные обертки для политических целей.

Так же, как не существует народа, не существует и народной мудрости — автоматической способности большинства населения вынести правильное решение. Если бы мы следовали народной мудрости, то продолжали бы ходить к знахарям, а не врачам, верили, что если гремит гром, то это по небу летит Илья на колеснице.

На самом деле, большинство склонно ошибаться. Ошибаемся мы коллективно, а познаем индивидуально. Поэтому нужно иметь мужество словами Франко "проти рожна перти, проти хвиль плисти". Иногда единственный способ быть правым — это находиться в меньшинстве.

Второй позитивный момент: победа Зеленского дает нам возможность посмеяться над собой, своими иллюзиями. В декабре 2015‑го я писал, что революция проиграла и стоит готовить новый Майдан — в избирательных урнах. Не мог предвидеть, что электоральный Майдан в апреле 2019‑го приобретет такие формы. Попал пальцем в небо и теперь смеюсь над собой.

Если это революция, прошу считать меня контр­революционером. Если Зеленский — слуга народа, то имею честь быть его врагом. Рад, что не один. А поэтому мне еще есть с кем пойти на кофе. И не только во Львове.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 25 апреля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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