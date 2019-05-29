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Олег Рыбачук

Глава общественной организации Центр UA, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции

Зачем Зеленскому Саакашвили?

Сегодня, 15:03
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Со стороны нового президента было бы наивно повторять ошибки предшественника: Саакашвили играет по правилам только до поры до времени

Політики теж люди, а тому в певному віці принципово не міняються. Той тип поведінки, методи і розуміння комунікації, що Саакашвілі продемонстрував в Україні та Грузії, збережуться.

Це такий політик — як, між іншим, і Тимошенко — якому постійно потрібно з чимось боротися. Це навіть не образ, а спосіб життя — такі люди «тухнуть» від рутини. Складно уявити їх у кабінетах, де би вони щось місяцями аналізувати та розробляли. Таким людям як кисень потрібна бурхлива діяльність. А напрямок може і не мати особливого значення.

Саакашвілі ще має великий політичний потенціал, але за його власними ж словами, вже займав усі можливі посади. Він сам сказав, що не ставить перед собою ніякої мети — наприклад, на прем'єрство — та раніше він теж багато чого говорив.

Його важко зробити слухняним гравцем

Якщо Саакашвілі розглядає Україну як місце для самореалізації, то він напевне повернеться до того типу діяльності, який умовно можна назвати громадсько-політичним. Йому подобається купатись в увазі журналістів, він може знову отримати майданчик на телеканалах. Зрозуміло, що йому є чого зводити рахунки з Порошенком і Луценком. Але хтозна, куди його занесе.

З боку Зеленського віддати Саакашвілі громадянство було природним. Зараз новий президент робить ряд кроків, якими, за його словами, виправляє помилки Порошенка. А Саакашвілі від самого початку був творінням попередника. Він його запросив, дав громадянство, посаду, а потім боягузливо звільнив і депортував. Це був сором. І для Зеленського важливо продемонструвати, що він інший. І, будьмо чесними, зараз у нього не так багато можливостей продемонструвати свою відмінність та вірність обіцяному.

Тож з точки зору Зеленського це є логічним, а ось з точки зору корисності Саакашвілі - питання. Так, Саакашвілі дуже ефективний на міжнародній арені: сам бачив, як багато він робив для підтримки там Порошенка. І зараз ті, хто на певному етапі були соратниками Саакашвілі, понесуть найбільші втрати від його приїзду.

Саакашвілі - стихія неконтрольована, і на певний період може погодитись грати за якимись правилами. Та з боку Зеленського було б наївно повторювати помилки Порошенка та малювати йому якусь перспективу: незрозуміло, хто кого в кінцевому результаті використає. Свого часу Саакашвілі на тому ж етапі, що й з Яценюком, вів боротьбу з Коломойським. Тоді він представляв Порошенка, й були навіть шанси на примирення. Зараз же їх побільшає, бо і Коломойського, і Саакашвілі Порошенко викинув, тож нині між цими двома більше спільного, ніж підстав для воювання.

З одного боку, для команди Зеленського Саакашвілі - це епоха інтриг, минулого. Це політик багатогранний, і для нього природньо мати не один чи два, а купу різних фронтів, між якими подекуди складно вибудувати послідовність. Та з іншого боку, класичні совкові та постсовкові інституції для Саакашвілі як для бика червоне. А Зеленський грає такого ж руйнівника, тож тут їх інтереси можуть зійтися.

Та це не означає надійну та прогнозовану співпрацю. Всі ті, хто намагається запрягти і викрутити Саакашвілі в своїх інтересах, часто отримають несподіваний результат. Ми вже знаємо про його темперамент і формат усе — іншими будуть лише події.

Бо Саакашвілі є Саакашвілі. Його важко зробити слухняним гравцем.

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Теги:   Игорь Коломойский Михеил Саакашвили Владимир Зеленский

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