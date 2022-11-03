Лживый нарратив Путина рухнул. Что теперь? 3 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ

В войне нарративов между Россией и Украиной путинские терпят поражение

Люди понимают мир таким образом: откуда мы пришли, как мы попали сюда и куда мы, вероятно, попадем — через истории, которые мы рассказываем о себе и других. И в самом деле, политические и социальные условия, в которых мы живем, коренятся в этих нарративах.

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Так обстоит дело и с нынешней войной в Украине. С каждым месяцем войны менялись и нарративы, подкрепляющие действия обеих сторон. Как будто и Россия, и Украина пытаются написать историю — почему и за что идет война — в реальном времени.

Как историк, я знаю, какие проблемы бывают у нарративов.

Во-первых, хотя они и могут быть правдивыми, носить привязку к фактам и реальным событиям, но также могут быть полностью сфабриковаными.

Во-вторых, как только нарратив озвучен, подразумевается, что любая история, которую вы расскажете, так же актуальна, как и история, которую рассказывает ваш противник. Зачастую это не так.

Возьмем пример России и ее разрушительной войны в Украине.