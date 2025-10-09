Зачем Путин атакует Европу

По данным Службы внешней разведки Украины, россияне начали использовать танкеры своего теневого флота не только для финансирования войны, но и для конкретных диверсий, среди которых — запуски беспилотников. Со стороны России продолжается эскалация «гибридной войны». Действия врага кажутся абсурдными и иррациональными, поскольку он действует, как сумасшедший с топором. Однако даже у сумасшедших преступников есть своя логика. В чем же она заключается в данном случае?

Очевидно, что Россия не только не может достичь своих целей в войне против Украины, но и не способна предъявить внутренней аудитории какое-то такое большое достижение, которое бы можно было интерпретировать как «победу». Значит, надо искать другую «победу»: над коллективным Западом. Каждый раз, когда российская диверсия или провокация остается без ответа, это выглядит как унижение НАТО и ЕС.

Кроме того, каждый акт «гибридной войны» — это тестирование НАТО на прочность. Если НАТО не реагирует, то возникает вопрос — а вообще существует ли НАТО как Альянс безопасности? Если при любых условиях не активируется статья пятая устава НАТО (именно эта статья предусматривает коллективный ответ на агрессию против одного из членов), а работает только четвертая статья (регламентирующая консультативные процессы), то НАТО выглядит как чисто консультативный, бюрократический орган.

Наконец, еще одна цель Путина — запугивание европейцев. Репертуар запугиваний украинцев уже давно исчерпался, а вот страхи Европы это что-то интересное и неизведанное для российских преступников. Страх — это прекрасная почва для манипуляций общественным мнением. Под жужжание беспилотников можно, например, продвигать тезис о том, что надо перестать помогать украинцам и тогда путин отстанет от нас.

Не отцепится. Есть такая прикладная юридическая наука — криминалистика. Она изучает закономерности преступной деятельности и, помимо прочего, вероятности рецидива тех или иных видов преступлений. Так вот, существуют психологические типы преступников, которые сто процентов совершат рецидив, если не будут наказаны и изолированы. Один из таких типов — маньяк. Со временем происходит лишь усиление маниакальной тяги, интенсивность преступлений увеличивается. Маньяк живет, чтобы убивать и насиловать. Это, собственно, и есть тот процесс, который мы наблюдаем на протяжении всего правления Путина.

К сожалению, иногда наши западные партнеры ведут себя как идеальная добыча — упитанная, привлекательная, беспомощная. Чем дольше европейцы будут тянуть время, тем больше будет расти азарт агрессора. Единственный способ остановить геополитического маньяка — давать максимально жесткий ответ кругом, где только можно: топить танкеры, создавать стену дронов, по максимуму помогать Украине.

Мы хорошо знаем, с кем имеем дело и от кого спасаем Европу. Если европейцы будут вместе с нами в этой борьбе, то мы быстрее справимся с главной болезнью XXI века — рашизмом. Мы готовы поделиться опытом и технологиями. У нас общая цель, общее будущее и общее небо. Слава Украине!

