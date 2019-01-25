Зачем Порошенко летал в Израиль Сегодня, 17:35 509

За кулисами переговоров и на фоне традиционных улыбок остался ряд проблемных моментов, которые как минимум осложняют отношения Украины и Израиля

Через три года и месяц после своего первого президентского визита в Израиль в декабре 2015 года Петро Порошенко снова прилетел в Еврейское государство в конце января 2019 года. Между этими событиями был лишь короткий прилёт Порошенко на несколько часов для участия в похоронах экс-президента Шимона Переса в сентябре 2016 года.

Через час после посадки самолета президента Украины в аэропорту Бен-Гурион, в тот же северный воздушный коридор, по которому прилетел Петро Порошенко, была поднята боевая авиация Израиля, которая нанесла самый мощный за пять месяцев удар по иранским военным объектам в Сирии. Тут же родилась шутка: ни одна страна мира, кроме Израиля, еще не встречала украинского лидера так радушно – уничтожив в день его приезда систему ПВО российского производства.

Сам по себе визит-2019 показал высокий уровень дружественных отношений между Украиной и Израилем. Встречи с президентом Реувеном Ривлиным, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и участие вместе с премьером Биньямином Нетаниягу в подписании Соглашения о свободной торговле – всё это прошло успешно и вызвало оптимистические комментарии политиков и экспертов.

Тем не менее, за кулисами переговоров и на фоне традиционных улыбок остался ряд проблемных моментов, которые как минимум осложняют отношения Украины и Израиля.

Бизнесу двух стран было необходимо Соглашение о свободной торговле, которое снимет пошлины и взаимно откроет рынки. Жесткие переговоры об этом Соглашении тянулись более пяти лет, затрагивая тысячи наименований продукции. Израильтяне не торопились: снятие пошлин гораздо выгоднее Украине, потому что в товарообороте двух стран две трети составляет украинский экспорт в Израиль.

Бизнесу двух стран было необходимо Соглашение о свободной торговле

Но в итоге по итоговому Соглашению Израиль отменяет пошлины только на 9,2% товаров агросектора Украины и на 80% её промышленных товаров – при том, что именно зерно и другие продукты сельского хозяйства составляют основу экспорта Украины в Израиль.

Более того, снятие израильтянами пошлин для украинских производителей мяса птицы, молочных продуктов, яиц, мёда, пшеницы, подсолнечного масла и вина будет разрешено только в пределах определенного объема. Фактически, Израиль вводит квоты на беспошлинные поставки тех товаров, которыми славится Украина. И тут уже мои претензии к израильским чиновникам, которые защищали прибыли местных монополистов, чем заботились о снижении цен для израильских потребителей.

В свою очередь Украина снимает пошлины на 7% израильских фруктов, овощей и соков, а также на 70% промышленной продукции Израиля, которая составляет две трети его экспорта в Украину. Подписанный документ вообще обходит стороной сотрудничество в сфере хай-тека, которое бурно развивается за последние три года между IT-компаниями Израиля и их украинскими субподрядчиками.

В итоге Соглашение выглядит хоть и правильным шагом, но начальным и незаконченным. Потребуется от полугода до года, пока оно будет ратифицировано парламентами обеих стран, а график снятия пошлин растянут вообще на семь лет. Пятилетка переговоров родили не гору и не мышь, но какого-то зверька средней величины.

И тут возникает вопрос: зачем вообще было нужно личное участие президента в подписании документа весьма среднего качества? Его вполне мог бы подписать первый вице-премьер или министр экономики.

Когда Порошенко заявил после подписания документа: «Это исторический день в отношениях между Израилем и Украиной. Потому что мы уничтожили все барьеры в наших экономических отношениях», это прозвучало как явное преувеличение – ведь в реальности до снятия всех барьеров еще очень далеко.

Но в предвыборный период главе государства, стремящемуся переизбраться, нужна подпитка победами. Чтобы и церковный Томос, и соглашение о свободной торговле с Израилем выглядели в одном ряду свершений.

Есть опасность, что это соглашение постигнет судьба другого документа – договора 2017 года о привлечении украинских строительных рабочих в Израиль. Украине была выделена квота в 15 тысяч человек – но за год приехали только ..150 строителей. Механизмы реализации двухстороннего соглашения не сработали по вине обеих стран.

Кроме бизнеса, в ходе визита в Израиль Порошенко уделил внимание памяти о Холокосте. Президент Украины сам попросил израильтян организовать ему второй раз посещение музея «Яд Вашем», хотя был там в 2015 году.

После осмотра трагической экспозиции музея Петро Порошенко выступил с речью. Все ожидали, что он будет говорить на английском, но он выступил на украинском языке, и перевод не успели организовать. Возможно, это было к лучшему, потому что Порошенко допустил в своей речи серьезную ошибку.

Он сказал, что на территории Украины было уничтожено свыше 900 тысяч евреев, тогда как общепринятой у историков является цифра 1,5-1,6 миллиона погибших евреев Украины. Люди, которые готовят для президента речи на темы исторической памяти, должны работать более профессионально, чтобы глава государства не делал такие грубые ошибки, и тем более в музее памяти жертв Холокоста.

Встреча украинского лидера с главой правительства Израиля была очень короткой – Нетаниягу только за несколько часов до этого вернулся из Африки и Эйлата. Причастные к визиту Порошенко знали, что израильского премьера усиленно приглашали прилететь в Киев для подписания Соглашения, но тот находил любые «отмазки», чтобы не делать этого. Причина этого нежелания была проста: Нетаниягу не хотел лишний раз злить Москву, прилетая в Киев на фоне напряженной ситуации в небе над Сирией и Ливаном. Интересы безопасности Израиля привели к тому, что Нетаниягу девять раз за четыре года летал в Россию на встречи с Путиным, но ни разу не нашел время для визита в Киев.

Порошенко пригласил Нетаниягу посетить вместе с ним Одессу. Но встретятся ли они там? Это зависит от исхода выборов, которые в Украине и в Израиле пройдут почти одновременно – 31 марта и 9 апреля.

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