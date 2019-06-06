Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар Вчера, 14:41 Цей матеріал також доступний українською

Союз с Саакашвили — политтехнологический шаг из-за отсутствия других вариантов

Накануне парламентских выборов Кличко и его партии не удалось договориться о союзе с такими мощными игроками, как Батьківщина или партия Порошенко. По разным причинам — где-то не сошлись в условиях, где-то крупные игроки посчитали, что нет смысла в таком объединении, либо предлагали слишком мало мест в проходной части списка. При этом рейтинги Удара довольно низкие — меньше 1%, а значит, шансов самостоятельно пройти в Верховную Раду практически нет.

Поэтому союз с Саакашвили — политтехнологический шаг из-за отсутствия других вариантов. Это попытка привлечь харизматичного и очень активного политика, который может прибавить адреналина информационно-политической активности партии. Ведь фактически Удар ничем себя не проявлял все эти годы и почти растворился в БПП.

Часть ударовцев убедила Кличко, что нужно восстанавливать партию. Но как? И с кем? Но проблема в том, что сам Виталий не хочет идти в парламент, ему нравится быть мэром. И похоже, что он не хочет даже возглавлять список. Изначально это должен был сделать его брат Владимир. Наверняка, опросы и фокус-группы показали, что это повлияет обратным образом. Копия всегда хуже оригинала, тем более у Виталия всё же был некоторый политический опыт, а здесь всё выглядело бы очень искусственно.

С Саакашвили схожая ситуация. Он хочет вернуться в большую политику, вопрос только с кем. Это теоретически возможно и в одиночку, но на самом деле пик популярности Саакашвили прошел и ресурсов для партийного проекта не хватает.

Саакашвили хочет вернуться в большую политику, вопрос только с кем

Как и в случае с Виталием, никто из крупных игроков, не хочет с ним иметь дело. Но по другим причинам — сегодня Саакашвили союзник и партнер, а завтра враг и резкий критик.

Но Кличко это может не пугать. Ведь вряд ли Саакашвили захочет бороться за пост мэра Киева, и конечно же, как объект критики Виталий не самая приемлемая фигура. Саакашвили нужны для этого мощные фигуры, либо кто-то из олигархов, либо кто-то из руководителей страны. Риски все же остаются, просто меньшие, чем для таких тяжеловесов как Зеленский и Тимошенко.

Пустить Саакашвили в какой-то большой проект — означает получить конкурента, но здесь произойдет естественное разделение ролей. Виталий хочет остаться лицом партии, её отцом-основателем и фронтменом, а реальным драйвером, энерджайзером партии должен стать Саакашвили.

Делить нечего, даже если это будет дуумвират — Виталия это устраивает, в конце концов Удар ассоциируется с ним. Других вариантов и шансов на возрождение на данный момент у него нет. Но это тоже не дает гарантий на успех. Может, рейтинги Удара возрастут, но преодолеть 5% барьер будет крайне сложно.

Реформация партии может стать камнем преткновения, но неизвестно, что осталось от прежнего Удара. Известны всего несколько человек, это депутатская группа во фракции БПП, несколько людей, которые отошли от команды Порошенко, какая-то часть окружения Виталия, которая всё же на него ориентировалась.

В окружении Виталия есть и бизнесмены, застройщики, у некоторых из них не самая хорошая репутация. Но имеют ли они отношение к Удару? Некоторые из этих людей имеют гораздо большее отношение к БПП. Если кто-то и пойдет на выборы, то, наверное, в качестве мажоритарщика, как внефракционные или беспартийные кандидаты.

Поэтому Удар нужно не реформировать, а реанимировать и может быть заново строить партию. Как сейчас модно говорить «с чистого листа». Той партии, которая создавалась в 2010—2011 годах уже нет в прежнем виде. Здесь опыт, энергия и неплохие лидерские способности Саакашвили могут пригодиться.

Другое дело, как это примут старые ударовцы, все ли приживутся с Саакашвили? Это будет сложно не только с политической, но и с психологической стороны. Но в любом случае, действительно необходимы серьезные перемены.

Саакашвили согласится, если не будет более привлекательных предложений. Это и для него информационный повод. С ситуацией надо поиграть — информационно и политически. Проверить заодно — как реагируют на это и как это воспринимают, насколько положительно или отрицательно. Ведь Саакашвили — непростая фигура.

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