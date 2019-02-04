За Кремлем не заржавело Сегодня, 15:30 307

Чуда не произошло. 2 февраля США объявили о приостановке участия в подписанном в 1987 году Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Поводом, как известно, послужило создание и развертывание российской ракеты 9М729 «Новатор».

За Кремлем не заржавело. Владимир Путин немедленно призвал министров иностранных дел и обороны. На встрече он велел дать «зеркальный ответ». Ответ выглядит многоплановым. С одной стороны, заявлено об ответных мерах. Одобрены предложения военного ведомства о «привязке» морских ракет «Калибр» к наземным пусковым установкам и начале разработки гиперзвуковой ракеты (источники «Коммерсанта» говорят о возможной модификации морской ракеты «Циркон», испытания которой предполагалось провести в 2019 году).

Интересно, что Вашингтон в отличие от Москвы, выйдя из договора, не торопится заявлять о планах производства ракет. Что может указывать на отсутствие таких планов. Конгресс в текущем году выделил лишь 58 миллионов на разработку новой ракеты, что по американским меркам сущие копейки. Впрочем, российское Минобороны поспешило вскрыть коварные американские замыслы.

Подлетное время американских ракет в 6-8 минут ставит РФ в чрезвычайно уязвимую позицию

Оказывается, военное ведомство обладает «неопровержимыми» данными о том, что аж с июня 2017 года (когда о выходе из ДРСМД и речи не было) на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон в Аризоне «стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности». Программа, очевидно, настолько секретная, что осуществлялась в тайне не только от Москвы, но и от американского Конгресса, который никаких денег на такую модернизацию не выделял. То есть нам предлагают поверить, что частная фирма начала дорогостоящую модернизацию, увеличила штат на две с лишним тысячи человек на свои средства, а не из пентагоновского бюджета. Если так, то в Совете директоров корпорации Raytheon заседают исключительно ротенберги и пригожины, готовые в любой момент с убытком для себя откликнуться на приказ президента.

Впрочем, отдав приказ об ответных мерах, Путин решил продемонстрировать и сдержанность. Он заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней дальности до того, как их начнут развертывать американцы. Замечу, правда, что это никак не помешает России развертывать спорные ракеты 9М729. Ведь Москва заявляет, что они не нарушают договор.

Понятно, что обоюдный отказ от ДРСМД в ближайшие годы не приведет к нарушению стратегической стабильности. Трампу еще предстоит убедить контролируемую демократами Палату представителей в необходимости производства ракет средней дальности. Потом надо убедить союзников по НАТО в необходимости развертывания ракет на их территории (пока о готовности к этому заявил только польский министр иностранных дел). Оптимисты полагают, что отпущенного судьбой временного промежутка могло бы хватить для того, чтобы договориться если не о сохранении ДРСМД, то хотя бы о начале консультаций относительно нового соглашения. Увы, надежды эти пустые.

В заявлении неназванного сотрудника Совета национальной безопасности США говорится, что «только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России». Это отказ от переговоров. Путин же приказал МИДу не выступать с новыми инициативами в области вооружений. Все это исключает возможность благополучного выхода из кризиса. Боюсь, в обеих странах безоговорочную победу одержали те, кто вообще не видит смысла в контроле над ядерными вооружениями. Они намерены посоревноваться в ядерной гонке.

А это означает: рано или поздно американские ракеты средней дальности окажутся в Европе. В результате они смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга за 6-8 минут. Сравнительно недавно Владимир Путин разъяснял, что российская стратегия базируется на концепции ответно-встречного удара. То есть предполагалось, что в случае пуска ракет в сторону России система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) даст сигнал в Кремль. Это позволит, по мнению Путина, дать команду на запуск российских ракет и вдобавок помолиться, чтобы гарантированно попасть в рай.

Подлетное время американских ракет в 6-8 минут ставит Россию в чрезвычайно уязвимую позицию. Мало того, что не будет возможности проверить, не ошиблись ли часом спутники и радары СПРН. Эту уязвимость нельзя компенсировать наращиванием вооружений. Ведь сколько российских ракет средней дальности ни размещай, до Вашингтона они не долетят. Окно уязвимости не удастся закрыть и с помощью наращивания стратегических носителей, которых у американцев на полторы сотни больше.

Куда вероятнее, что Кремль будет искать ответ в переходе от ответно-встречного удара к удару упреждающему, что в разы увеличит возможность ядерной катастрофы в результате непреднамеренного инцидента или простой случайности. Фанфаронство кремлевских пропагандистов относительно радиоактивной пыли неожиданно превращается в пугающую вероятность. И ведь помолиться не успеем…

Текст опубликован с разрешения автора

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