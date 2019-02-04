За гибель социализма Сегодня, 12:15 596 Цей матеріал також доступний українською

Я однажды побывал в Венесуэле. Во времена Чавеса. Это была одна из самых колоритных командировок в карьере

Вокруг сплошной Боливар, прославление трудовых подвигов венесуэльцев и президента Чавеса.

При этом из отеля в центре Каракаса выходить особо не советовали, потому что на вас «могут напасть и ограбить, и нам трудно гарантировать вашу безопасность в городе». Я, конечно, вышел, но через полчаса понял, что местные вовсе не шутили, и вернулся в отель выпить знаменитый венесуэльский ром за гибель социализма.

Затем мы ехали на встречу с Мадуро, который в то время был главой МИД. Нашу делегацию сопровождала полиция и джип с коммандос, разрисованными и увешанными гранатами, как Шварценеггер в одноименном фильме.

Внезапно мы оказались среди моря людей, протестовавших против какой-то очередной социалистической реформы. Они думали, что в бусе находятся их чиновники, и решили его поучительно расшатать с перспективой перевернуть вверх колесами. Если бы тогда закрыть глаза, то создалось бы такое ощущение, словно ты пребываешь на рэперской вечеринке, где тебя реально прокачивают. Но я не закрывал глаза, потому что было интересно. Коммандос прогнали людей, размахивая автоматами и что-то объясняя своему гражданскому обществу.

Вокруг сплошной Боливар

Затем мы приехали в красивый колониальный дворец, где располагался МИД Венесуэлы. Там тоже везде был Боливар и Чавес. И еще пара тысяч человек.

Поскольку именно в это время в Венесуэле случилось наводнение. Десятки тысяч людей из трущоб оказались без жилья, потому что его попросту смыло. Власть была беспомощной в решении проблемы. И тогда президент Чавес приказал пустить беженцев в правительственные здания. И вот здесь ты передвигаешься по МИДу, а в кабинетах трехэтажные кровати, женщины занимаются стиркой и стряпают, старики талдычат что-то о преимуществах социализма, а дети гоняют мяч по коридорам.

Мадуро заявил: Уважаемые украинские товарищи, мы являемся народной властью, и президент Чавес приказал нам обогреть каждого.

Я смотрел на все это и думал, что вечером в отеле еще выпью знаменитого венесуэльского рома за самую стремительную и скорейшую гибель этого социализма.

Затем проходили переговоры и обед, где Мадуро рассказал, как он любит народного президента Чавеса, который решительно строит социализм, любит народ и побеждает американский империализм (что, впрочем, не мешало ему при этом продавать в США много нефти и на полученные деньги принципиально бороться с вашингтонским обкомом, но об этом Мадуро не сказал).

А потом мы должны были лететь дальше, но рейсовый самолет сломался. И мы почти никуда не полетели. И вдруг с целью укрепления украинско-венесуэльской дружбы Мадуро предоставил в распоряжение нашей делегации свой частный самолет. Там была красивая стюардесса и собственно самолет был по-несоциалистически красивым. На борту я пил заранее приобретенный знаменитый венесуэльский ром и понимал, что этот социализм в огне.

Текст опубликован с разрешения автора

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