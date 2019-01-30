За чужой счет. Как события в Венесуэле ломают планы России Сегодня, 18:22 2823 Цей матеріал також доступний українською

События в Венесуэле разрушают так тщательно и титаническими усилиями выстраиваемую политику признания захваченных Россией территорий

11 января 2019 года Национальная ассамблея объявила Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Через двенадцать дней на митинге в Каракасе он принял присягу и объявил себя временным президентом, а его соратники заявили, что отменят признание Венесуэлой «независимости» Абхазии и «Южной Осетии». В Сухуми и Цхинвали началась истерика.

За несколько дней до принятия присяги Хуана Гуайдо в Каракасе торжественно провели инаугурацию Николаса Мадуро, на которую даже прилетели марионеточные лидеры Абхазии и «Южной Осетии». На официальных страницах в социальных сетях опубликовали десятки фотографий, на которых Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба на равных находились среди гостей церемонии, по большей части мелких и крупных диктаторов, представителей стран доживающего социализма. Само собой, что полет в Каракас, как и предыдущие визиты марионеток, оплачивала Москва. А сам визит пресса преподносила как безоговорочное признание Венесуэлой оккупированных Россией сепаратистских территорий, – пишет Олег Панфилов для Крым.реалии.

Венесуэльский режим Уго Чавеса признал Абхазию и «Южную Осетию» 10 сентября 2009 года сразу после России и Никарагуа. 12 июля 2010-го в Сухуми прибыл посол Венесуэлы в России, по совместительству назначенный «послом» в Абхазии, Уго Хосе Гарсия Эрнандеса – и две страны установили «дипломатические отношения». В тот же день посол вручил копии верительных грамот в МИД Абхазии. Грузия заявила протест, назвав заявление Уго Чавеса «крайне недружественным».

Опять дырявое корыто, пустой бюджет и тающий туман воспоминаний

«Послом» Абхазии в Венесуэле был назначен бывший тренер по боксу 57-летний Заур Гваджава. Выбрали его из меркантильных соображений: с 1998 года он был старшим тренером по боксу сборной Венесуэлы, жил в Каракасе, а потому на него не было необходимости тратиться – снимать жилье и помещение для «посольства». Единственным межгосударственным событием за все время «дипломатических отношений» было участие «министра иностранных дел» Абхазии Заура Кове в похоронах Уго Чавеса, в 2015 году в Каракас прилетал Анатолий Бибилов в качестве председателя «парламента».

«Посол» другой оккупированной территории, «Южной Осетии», в Венесуэле не живет – это слишком дорого даже для российского бюджета, поэтому он иногда посещает Каракас, где в аэропорту его встречает не официальный представитель МИД Венесуэлы, а «посол» Абхазии – как коллега по сепаратизму. В пресс-релизе по случаю такого визита указывали, что «на встрече обсуждались текущее состояния двусторонних отношений между двумя странами и организационные вопросы по приезду делегаций Республики Абхазия и Южной Осетии для участия в церемонии инаугурации вновь избранного Президента Боливарианской Республики Венесуэла».

Главное событие состоялось 11 января, инаугурация Николаса Мадуро. А 12 января венесуэльский диктатор встретился с грузинскими сепаратистами, были сделаны фотографии, сняты репортажи, чтобы в Абхазии и «Южной Осетии» наблюдали за триумфом Рауля Хаджимба и Анатолия Бибилова. Российские агентства сообщали: «Инаугурацию Николаса Мадуро, кроме Бибилова и Хаджимба, посетили: делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, президент Никарагуа Даниэль Ортега, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, президент Боливии Эво Моралес, президент Сальвадора Санчес Серен, вице-президент Турции Фуат Октай».

В день инаугурации Мадуро Национальная ассамблея Венесуэлы опубликовала заявление для прессы, в котором было подтверждено намерение Гуайдо взять на себя полномочия президента. Парламентарии, в основном из оппозиционных политических партий Венесуэлы, сослались на статьи 233, 333 и 350 Конституции страны, заявив, что не считают свои действия государственным переворотом. Они указали на то, что многие зарубежные государства не признают легитимности избрания Мадуро на второй срок.

12 января Гуайдо получил письмо от председателя Высшего трибунала юстиции Венесуэлы в изгнании, который находится в Панаме, с призывом взять на себя полномочия президента Венесуэлы. 19 января силы безопасности Венесуэлы задержали Гуайдо, но вынуждены были его отпустить, опасаясь резкой реакции Вашингтона. 23 января по всей стране прошли акции протеста под лозунгом Sí, se puede! («Да, мы можем!»), на которых, по словам Хуана Гуайдо, «народ в полной мере потребовал от Николаса Мадуро прекратить узурпацию и уважать волю венесуэльцев». Вечером того же дня Гуайдо принял присягу и провозгласил себя временно исполняющим главы Венесуэлы – он формально принял на себя полномочия главы исполнительной власти вместо Николаса Мадуро и пообещал покончить с «тиранией и узурпацией власти».

Спустя несколько часов официальный Вашингтон признал законность действий Гуайдо, а следом – почти все государства американского континента, кроме Боливии, Мексики, Никарагуа и Кубы. 24 января Грузия – единственная из постсоветских стран – официально признала Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, об этом весь день заявляли премьер-министр, глава парламента и министр иностранных дел. Резон в такой поспешности был единственный – поддержав своего стратегического партнера, США, Грузия надеется, что Хуан Гуайдо отменит признание «независимости» Абхазии и «Южной Осетии», а также восстановит дипломатические отношения с Тбилиси, разорванные после признания сепаратистов в 2009 году.

Практически одновременно с Грузией послышалась реакция из Сухуми и Цхинвали: она была обычной, а лексикон – из советской пропаганды, вплоть до повторения идеологических штампов про «все прогрессивное человечество» и «американский империализм». Максим Гвинджилия, в прошлом «министр иностранных дел» Абхазии, отметил, что народ Венесуэлы «сам должен решить свое будущее», под народом подразумевая не миллионные акции по всей стране, а режим Мадуро.

Лидер сепаратистов «Южной Осетии» Анатолий Бибилов был резок и по-коммунистически фееричен: «Южная Осетия – одна из тех стран, которая попала под жернова демона под названием Америка, которая снабдила обмундированием, вооружением и техникой Грузию для уничтожения народа Южной Осетии, но благодаря России вырвались из их кровавых рук».

«Министр иностранных дел Южной Осетии» Дмитрий Медоев тоже присоединился к истерике: «Мадуро пользуется заслуженным уважением и авторитетом в своей стране, и всякие попытки внести хаос в эту страну – несостоятельны». Он заявил, что «у событий в Венесуэле и революций на Украине и в Грузии – один режиссер»: «Процессы, которые мы наблюдаем в Венесуэле, в целом напоминают те цветные – «розовую» грузинскую и «оранжевую» украинскую – революции, которые прошли на постсоветском пространстве, сценарий и заказчик у них один и тот же. «Парламент Южной Осетии» выразил «полную поддержку законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осуждает грубое вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела суверенного государства».

Итог истерии очень занимательный – Абхазия отделалась заявлением «министерства иностранных дел», а из Цхинвали не говорил и не комментировал разве что ленивый пастух из Джавы. Диссонансом с «официальным мнением» прозвучали комментарии пользователей социальных сетей, которые осторожно, но негативно отнеслись к «международной» деятельности своих лидеров.

События в Венесуэле разрушают так тщательно и титаническими усилиями выстраиваемую политику признания захваченных Россией грузинских территорий. Еще недавно в Сухуми и Цхинвали воспряли духом, получив признание от Сирии, даже успели туда слетать и пожать руку диктатору Башару аль-Асаду, а теперь большое международное будущее сепаратистов опять под большим вопросом. После России Венесуэла выглядела большой впечатляющей страной на карте мира, по сравнению с маленькой Никарагуа и карликовым Науру. И когда она отзовет свое признание, то картина будет напоминать финальную сцену из сказки о рыбаке и золотой рыбке – опять дырявое корыто, пустой бюджет и тающий туман воспоминаний о «независимости» за чужой счет.

Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США

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