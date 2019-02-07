За что мстят Супрун Сегодня, 16:01 1915 Цей матеріал також доступний українською

Это не просто политика и борьба за должность. В народе это называется проще – месть

Коротко встретились с Ульяной Супрун в парламенте. Оптимизма ей, конечно, не занимать. Держится спокойно и уверенно. Детали иска, о которых она рассказала, явно указывают на то, что это не просто политика и борьба за должность. В народе это называется проще – месть.



Особенность иска против Ульяны Супрун в том, что он подан не против решения правительства назначить ее и.о. министра здравоохранения. Это иск против человека.

Разница в том, что в первом случае истец просит исправить ошибку в решении государственного органа, которое нарушает его права. А во втором – это желание сделать юридически недееспособным конкретного чиновника. То есть, вообще лишить какого-либо права находиться в структурах государственных органов. В результате суд запретил Ульяне Супрун совершать любые (!) действия по реализации полномочий руководителя министерства, в том числе уполномочивать других заместителей подписывать критически важные документы, давать устные поручения или докладывать акты правительства.

Это иск против человека

То есть еще раз: никто не требует отмены решения Кабинета министров назначить Ульяну Супрун и.о. министра. Ссориться с правительством накануне выборов, когда уже началось скрытое финансирование мажоритарщиков, никому не хочется. Истец требует наказать за это решение саму госпожу Супрун.

Ну а окружной админсуд Киева настолько независимый и безотказный, что в определенных кругах серьезно готовятся выдвинуть весь его состав на Нобелевскую премию Харьковской области по правосудию. И чтобы два раза не вставать: никто Ульяну Супрун не должность министра выдвигать не будет. Якобы в зале нет голосов. Оказывается, кого-то это теперь волнует.

Текст опубликован с разрешения автора

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