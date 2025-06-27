Как работает эшелонированная система противовоздушной обороны Украины

Мы не сможем покрыть дроновым ПВО всю страну, но все идет к тому, чтобы прикрывать локально города, объекты, направления, войска

Авиация, которая сегодня представлена в Воздушных силах, это западные образцы — F-16, Mirage и также самолеты еще советского парка: МиГ-29, Су-27, Су-24М и Су-25. Противник испытывает болезненные удары от работы украинских летчиков. Хочу сказать без преувеличения: это настоящие Герои, которые сегодня применяют образцы техники, уступающие врагу как в количестве, так и в технологиях. Но делают это настолько филигранно, точно и с такой самоотдачей, что об этом, думаю, будут и книги писать, и фильмы снимать не хуже Топ Ганов, которые станут примером доблести для всего мира.

Общаюсь и с молодыми пилотами, и со старшими наставниками. Мы не можем, к сожалению, говорить о каких-то тонкостях, тактических приемах, чтобы не давать врагу информацию. Но вы видите каждый день, что работают летчики, авиация, которую якобы «уничтожили» давным-давно, с первых дней войны. Но она сегодня только наращивает свои потенциальные возможности.

Что касается самолетов F-16, Mirage, они действительно стали очень эффективными средствами противовоздушного боя.