Юля забыла о конкурентах Сегодня, 16:21 2534 Цей матеріал також доступний українською

Демонстрация серьезности намерений и желание победы привели к тому, что с режиссурой ее шоу немного преувеличили



Юлия Тимошенко ждала медийного внимания к своей кампании три недели после Нового года. Ведь чтобы она ни делала все это время, ей так и не удавалось стать ньюсмейкером. Ее опережали Томос, Владимир Зеленский и массовый поход на выборы других кандидатов.

Но Юлия Тимошенко сделала все, чтобы 22 января в день соборности Украины исправить эту ситуацию. И ей это удалось. Все внимание действительно было приковано к ней.



Что же показало выдвижение Тимошенко в президенты? Во-первых, что у кандидата нет проблем со спонсорами и финансированием кампании. Огромный дворец, дорогие декорации, свет, флажки – все выглядело, как на Западе. Лидер Батькивщины хотела поразить масштабами, режиссурой, аплодисментами и силой.

Впереди еще могут быть неожиданные сюрпризы

Демонстрация серьезности намерений и желание победы привели к тому, что с режиссурой шоу немного переборщили. Например, показав видеокомментарий известного писателя Пауло Коэльо, записанный в 2010 году. На следующий день в твиттере писатель объяснил, что сейчас не записывал ни одного видео в поддержку Тимошенко на этих выборах. Пресс-службе политика пришлось объяснять, что это документальное, а не агитационное видео.



Один из самых интересных и неожиданных моментов – выступление почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Хотя он в своей речи не забыл упомянуть и о главном конкуренте Тимошенко – президенте Петре Порошенко и его вкладе в получение томоса об автокефалии.



Лидер Батькивщины хотела показать: основные лозунги – армия и вера – на которых президент уже строит свою кампанию, ей тоже очень близки. Это должны были подтвердить и киборги на сцене. Знаю, что участие героев войны в выдвижении Тимошенко в президенты разозлило лагерь ее конкурента. И там тоже должны понять, что участники военных действий на востоке страны могут иметь совершенно разные политические предпочтения.



Как видим, Тимошенко очень сильно стремится к победе и этого не скрывает. Кажется, что на этот раз ее намерения – все, или ничего. И этим она пугает многих нелояльных к ней избирателей. Они наконец поняли, что у экс-премьера есть реальные шансы и надо срочно определяться с каким-то альтернативным кандидатом. В любом случае ее выдвижение кандидатом на президентские выборы запомнилось, и теперь очень интересно будет посмотреть, чем ответит Петр Порошенко и как будет проходить его политическое шоу.



Да и до этого пути Тимошенко и Порошенко снова пересеклись. Теперь в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Это важная площадка для встреч с такими партнерами как Международный валютный фонд, потенциальными инвесторами, политиками и дипломатами.



Президент прибыл туда на день раньше Тимошенко и провел много встреч. Ежегодно во время Давоса также проходит украинский завтрак, который организует бизнесмен Виктор Пинчук. Обычно главный спикер на нем – президент Украины, а также приглашенные иностранные гости. Президент проигнорировал это мероприятие только один раз – в год, когда в западной прессе вышла противоречивая колонка Пинчука про Крым.



В этом году на завтрак пригласили также и конкурентов Порошенко на президентских выборах. Анатолия Гриценко, которому налаживать международные контакты сейчас помогает народный депутат Светлана Залищук, а также Юлию Тимошенко. Ее встречи за рубежом всегда организует и сопровождает народный депутат фракции Батькивщина Григорий Немыря, который выполняет функции министра иностранных дел в команде Тимошенко.



Пинчук пригласил разных кандидатов неслучайно. Он понимает, что сейчас трудно спрогнозировать, кто же точно станет следующим президентом, поэтому хочет иметь хорошую коммуникацию со всеми – и с Порошенко, и с его конкурентами. Делать ставку только на одного кандидата – это риск.



Мне кажется, что Порошенко и Тимошенко слишком сконцентрированы друг на друге. Потому совсем не факт, что именно эти двое окажутся во втором туре. Возможны и другие комбинации кандидатов. Пока президент и Тимошенко конкурируют и опережают друг друга, избирательную кампанию проводят другие кандидаты, на которых тоже нельзя сбрасывать со счетов, просчитывая в дальнейшем свои действия. Как Тимошенко будет критиковать власть во втором туре, если ее представитель туда не пройдет? Так же и с президентом. Как он собирается конкурировать, например, с Зеленским?



Мы же будем наблюдать за всеми сценариями. Впереди могут быть неожиданные сюрпризы.



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