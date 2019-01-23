Юля и ее надежды 23 января, 15:48 4526 Цей матеріал також доступний українською

Иногда хочется посмотреть, а что будет, если она станет президентом? Но я бы лучше такой фильм-катастрофу посмотрела - дома и под пледом

Моя подруга работала председателем сельсовета в то время, когда Юля была премьер-министром. И вот собирают председателей по всей Украине на встречу с госпожой премьером. Зафрахтованные автобусы, и почти всю ночь едет делегация глав сельсоветов из юга Одесской области в Киев.

Подруга рассказывала: «А председатели то у нас разные. Есть и такие, у которых за плечами только обучение в ПТУ. Ну, едем, все шутят, кто-то уже размечтался Юлю за косу подержать...».

Затем собственно началось действо. Встреча Юли с председателями сельсоветов. А Юля, как известно, хорошо может шоу устраивать. И тамада из нее великолепная. И конкурсы интересные.

Стоит отметить, что у моей подруги техническое образование. И очень хорошо мозги, как говорится, работают. А ее уровень критического мышления, дай Бог, всем.

Политикан Тимошенко в топах манипуляторов и лжецов

«Знаешь, – говорит мне, – я ж придирчива ко всем деталям и цифрам. Как была избрана на свою должность, все время законодательство изучаю. Особенно в части полномочий советов, по земельным вопросам, имуществу общин и прочее».

Слушала подруга Юля внимательно.

«И стало мне за нас обидно, – сделала потом выводы. – Это ж надо вообще не уважать аудиторию, принимать нас за недалеких и глупых. Потому верить тому, что она там произносила, невозможно. Одни тезисы диссонировали с другими. По поводу земельного законодательства вообще были какие-то фантазии. И как-то я очень расстроилась по поводу вот этого всего. А потом мы сели в автобус, чтобы уехать обратно, домой. Смотрю, а ребята, мои коллеги, притихли. Пораженные Юлиной харизмой. Шуточки про косу уже куда-то улетучились. С уважением высказывались. Типа так, Юля – сила. Так и разошлись они по домам, очарованные красивыми словами, напрочь лишенными реальности и диссонирующими с действительностью...».

Я вчера об этом вспоминала. И вот наверняка моя подруга тоже об этом вспоминала. Словно дежавю.

Потому что с тех пор, когда собирали председателей сельсоветов по всей стране, чтобы Юля их прошаманила, мало что изменилось. И ставка снова на бедных людей из маленьких городков и сел, которым и тогда жилось несладко и сейчас живется не лучше.

Мне, например, врезалось в память выступление ее дочери Жени об ужасном состоянии больницы, куда она повезла свою маленькую Еву. Сочувствую, конечно. Хотя и сомневаюсь, что доставила своего ребенка в любую больницу. Не говоря уже о том, что во времена премьерства Юля могла начать реанимировать отечественную медицину. В парламентско-президентской стране все рычаги в этом направлении были именно в руках премьера. Но в то время, правда, внучки у нее еще не было.

Есть такой замечательный ресурс, VoxCheck называется. Люди, работающие там, проделывают колоссальную и сложную работу, проверяя выступления/заявления политиков на предмет лжи, обмана и манипуляций. Погуглите текст «Юлия Тимошенко. Антология манипуляций ».

Политикан Тимошенко в топах манипуляторов и обманщиков. Так можно себя вести только в ситуации, когда точно знаешь, что твоя публика – необразованная и бедная, доверчивая и незлопамятна.

Мне иногда хочется посмотреть, а что будет, если Юля станет президентом? Но это жестокий эксперимент. Я бы лучше такой фильм-катастрофу посмотрела – дома и под пледом.

Я знаю, какое количество сбитых пилотов собирается вернуться в нашу раздробленно-разворованную страну. Какое количество обиженных уже вступило в кулуарные переговоры по поводу своего политического и бизнес-будущего. И это точно не те люди, которые будут переживать и беспокоиться за свою страну и за все, что происходит с людьми, проживающими в этой стране.

Я уже давно поняла, что у тех, кто выигрывает на выборах, и у тех, кто их проигрывает, в любом случае все будет хорошо. Поэтому не стоит жалеть политиков и умирать за них. Жалеть надо себя. Думать надо о себе. И включать мозги. Особенно в эти пару месяцев.

Текст опубликован с разрешения автора

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