1 марта: Ядерный ультиматум Путина

В первый день весны президент РФ потребовал от США серьезного к себе отношения. И насмешил весь мир убогой анимацией "непобедимых" ракет и торпед

Самое, пожалуй, интересное событие сегодняшнего дня – это ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию России. В первой половине выступления Путин дежурно и скучно отбубнил об экономике и социальной сфере – в зале люди даже засыпать стали. Ничего важного или интересного там не было, люди уже собирались расходиться.

Но тут Путин ожил. Он напрямую обратился не к согражданам, как следовало по формату, а к американцам, которых просто попытался напугать. Путин с увлечением рассказывал о новых методах уничтожения жизни на Земле – от гиперзвуковых межконтинентальных боеголовок до океанских беспилотных торпед с ядерными зарядами (чтобы топить авианосцы). По словам заметно возбужденного Путина, все это добро – реакция на полный игнор со стороны США.

Выкатывая все эти торпеды и ракеты, российский президент требует, чтобы европейцы и американцы признали его равным себе, чтобы не сомневались в его легитимности, чтобы говорили с ним любезно и внимали его словам. Центральная фраза выступления звучала так: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». После нее специальный человек отдал команду и зал стоя аплодировал Путину почти целую минуту.

Для российского президента крайне важно, чтобы в мире к нему сейчас не стали относиться как к дикому африканскому диктатору, захватившему власть в своей стране. Он хочет войти в историю мощным лидером, всеми уважаемым тяжеловесом глобальной политики, а вовсе не маргиналом и психопатом, которого все сторонятся. Поскольку ничего хорошего миру он предложить не может, то решил хотя бы как следует припугнуть всех вокруг и склонить Запад к разговорам с собой о судьбах мира.

Но тут есть одна проблема. Слова Путина в мире ничего не стоят: ему не верят, поскольку он действительно оторвался от реальности. Выдуманный мир можно конструировать в России – для этого есть зомбоящик, придворные социологи, запуганное население и лакеи, которые сообщают лишь хорошие новости. Но за пределами страны Путин и его военные угрозы мало кому интересны.

Для того чтобы напугать весь мир, нужно хотя бы позаботиться об антураже. Ну, например: темное помещение с красноватым отливом стен и едва слышным эхо. В зале – агрессивная, кровожадная и очень голодная аудитория – настоящие гунны и вандалы современности. Собранный и бесстрастный лидер с чуть безумным взглядом чеканит приговор человечеству. Меркнет свет, и зрители видят трехмерное изображение ядерной боеголовки, летящей прямо в детский парк огромного города, желательно - реально существующего. Неотвратимость и леденящая кровь реалистичность увиденного должны вызвать крик ужаса даже у самых смелых оппонентов. Они должны быть сильно напуганы. Ну, я бы делал как-то так, если бы был диктатором.

Было же вот что: маленький и плешивый Путин, кашляя и вытирая сопливый нос, неубедительно размахивал кулачками перед своими миньонами. Они – вспотевшие в узких костюмах, немолодые, лоснящиеся от жира, покрытые бородавками – никак не были похожи на хищное племя, готовое разорвать всех врагов своего фюрера. Их интересует только преумножение награбленного. Война с Западом им не интересна и даже опасна – они же там живут и/или отдыхают!

Но наименее убедительными во всем этом шоу были ролики с анимацией, показывающие те самые ракеты, торпеды, боеголовки и все прочее. Выглядело это настолько отстало, что ролики тут же сравнили с заставками компьютерных игр начала 1990-х годов. С современными технологиями нечто подобное за несколько часов и двести долларов может сделать любой технически подкованный школьник. В России же этим позором президент грозил американцам. Даже если все эти виды оружия реальны (доказательств чему нет), после этой презентации их стали бояться не сильнее, а вообще никак. Шоу действительно было невероятно жалким и убогим.

В результате, угрозы и ультиматумы Путина вызвали недоумение и иронию не только на Западе, но и в России. В интернете тут же появились обидные и даже издевательские шутки и картинки, в которых Путина называли комедийным «Доктором Зло», а его планы сравнивали с намерениями Галактической империи построить Звезду Смерти.

Шоу Путину совершенно точно не удалось – вместо драмы вышла нелепая комедия. Американцы, скорее всего, даже и не поняли, что это был грозный ультиматум. Для них примерно так же смотрятся угрозы каких-нибудь североафриканских исламистов на верблюдах «отправить Америку в ад». Ничего приятного, но и ничего страшного, а в целом – даже забавно.

Боюсь, правда, что не получив желаемого признания и безусловной легитимности от Вашингтона и Брюсселя, Путин скоро начнет вымещать злобу на более слабых соседях. Но это уже совсем другая история.