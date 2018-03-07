Путин сошел с ума. В клиническом смысле

Воинственная речь Владимира Путина о новейших ядерных вооружениях, произнесенная еще первого марта, все никак не дает покоя ни многочисленным экспертам, ни обычным наблюдателям

Сначала споры шли о политическом значении. Что это? Шантаж США, объявление "Холодной войны", желание обратить на себя внимание? Или это просто такой способ поддержать оптимизм в россиянах накануне выборов? Дескать, колбасы и масла у меня для вас нет, вы там держитесь, но зато есть адские фантастические термоядерные ракеты. Сейчас как врежем – колбасы и масла во всем мире ни у кого не будет. Вот тогда и заживем!

Есть и еще одно объяснение этой странной речи, в которое мне тоже верится. Оно гласит, что Путин просто сошел с ума (в клиническом смысле) от ностальгии по СССР. Весь бывший СССР он считает Россией, у которой украли территории, людей и так далее. Факт существования независимых государств у него в голове не укладывается. В его мире просто нет Украины, Латвии, Казахстана. Там есть только "потери России".

Вся его жизнь – это сплошная боль от ликвидации Союза. Собственно, заглушить эту боль он и пытается всеми возможными способами.

Советский гимн, помпезные парады на Красной площади, Евразийский союз, захват Крыма, война в Сирии, отказ от демократии, противостояние с Западом – это все лишь частные проявления желания Путина поднять из могилы СССР. Его болезнь – это и есть политика России.

Его болезнь прогрессирует, он сочиняет истории про фантастические сущности, которых даже теоретически не может быть

В этом смысле рассказ о невероятном оружии – попытка доказать себе и всем окружающим, что он, Путин, справился, что жил не зря. Что СССР восстановлен и абсолютно непобедим, теперь он точно не развалится. Это подсознательная попытка преодолеть свою психическую болезнь. Объявить причину этой болезни побежденной.

Но попытка эта, вполне здравая и логичная с точки зрения самого Путина, для прочих людей кажется еще большим погружением в безумие. Дело в том, что президент России дико и отчаянно врал, рассказывая о новейшем оружии. Я расскажу лишь о двух очень странных видах оружия, анонсированных президентом РФ.

Во-первых, надо сказать, что ученые – физики, авиаконструкторы, инженеры, специалисты по материалам – сейчас пребывают в шоке и разводят руками: то, о чем рассказал Путин, мягко говоря, не очень возможно.

Первое – безымянная пока крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Путин объявил, что эта малозаметная и маневрирующая штука размером с обычную крылатую ракету, а летает на ядерном двигателе. Более того, ее якобы уже успешно испытали где-то на юге России.

На вопрос "ну и что тут не так?" можно ответить: "да всё". Ядерные энергетические установки могут быть двух типов: либо обычный реактор дает электричество для пропеллеров, либо это так называемый прямоточный ядерный двигатель. С обоими все очень непросто.

Ядерный реактор – это очень большая фиговина. Запихать ее в ракету длиной в 5-6 метров и диаметром полметра просто нереально. Кроме того, в ракету нужно поместить еще боеголовку, систему управления, связи, наведения и так далее. Кроме того, если уж ракету питает реактор, то в ней нужна мощная защита от радиации и система охлаждения. В противном случае радиация от реактора спалит к черту всю электронику, а сама ракета будет фонить так, что обнаружить ее можно будет еще на старте. Можно попытаться немного уменьшить габариты реактора, но тут уже начинаются проблемы с законами ядерной физики. Отменить их своим указом Путин не может. Скажем, реактор размером с чемодан просто не будет работать.

Другой вариант, без реактора – это создание прямоточного ядерного двигателя. Там забортный воздух поступает прямо в реактор, разогревается там до немыслимых температур, после чего вылетает из сопла, создавая тягу.

И снова те же проблемы. Первая – размер реактора. Вторая – выхлоп такой ракеты будет дико радиоактивным. Это, по сути, летающий Чернобыль. Из-за такого выхлопа даже запускать ракету крайне опасно. Отправлять ее в полет – тем более. Она за день может весь мир покрыть радиацией.

Но и военного смысла в ней немного – по радиационному следу ее моментально обнаружат и уничтожат. Обычная баллистическая ракета в этом смысле куда быстрее, незаметнее и надежнее.

Чтобы справиться со всеми этими проблемами, российским физикам пришлось бы создать либо атомный реактор размером с телевизор, либо атомный двигатель, который не дает радиационного выхлопа.

Всяко, конечно, бывает. Но чтобы обмануть законы природы, необходимо что-то совершенно невероятное, настоящее технологическое чудо прямо из далекого будущего. Это было бы сродни созданию двигателя для межпланетных перелетов, настоящего искусственного интеллекта, чего-то из этой серии. Учитывая состояние российской науки, это просто невозможно. Да не только российской. Никто в мире сейчас на это не способен.

Ну и второй вид оружия, описание которого очень удивило ученых и инженеров – это комплекс "Авангард". По сути дела, это межконтинентальная боеголовка с крыльями и рулями, которая не камнем падает на вражеский город, а планирует по наклонной траектории. При этом она, как самолет, обходит препятствия и районы ПВО.

В общем, это возможно. Но Путин и тут удивил весь мир, сообщив, что эта фига будет летать в плотных слоях атмосферы со скоростью в 20 раз выше, чем скорость звука. Тут уже, видимо, российские химики что-то нахимичили.

Дело в том, что на скорости в 20 тысяч километров в час все что угодно – любой известный нам материал – испарится от трения об воздух. В известной нам части Вселенной нет вообще ничего, что могло бы выдержать такие температуры. Там речь о сотнях тысяч градусов.

Опять же, задумка крутая. Но законы физики просто не позволяют такого сделать. Это невозможно. Это так же реально, как драконы, колдуны, русалки и эльфы.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Владимир Путин не просто сошел с ума на почве ностальгии по СССР. Его болезнь прогрессирует, он сочиняет истории про фантастические сущности, которых даже теоретически не может быть. И тут два варианта развития событий.

Возможно, что президент России, уверовав в свою непобедимость, успокоится и начнет жить более или менее нормально. Но нельзя исключать варианта, что он попробует испытать все свои новые игрушки на реальных целях. И вот тогда у всего мира будут очень большие проблемы.

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