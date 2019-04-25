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Олег Шама

Редактор отдела История, НВ

Вызов Кремлю: у нацистов президент и премьер – евреи

Сегодня, 09:55
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Памятка кремлевским ораторам о том, как такой симбиоз полоскали их коллеги последние сто лет в Российской империи и в СССР

Это одна из моих любимых обложек Перца. Я помню ее еще с детства. Журнал тогда был бестселлером – тираж одного номера в 1981-м составлял 3,35 млн экземпляров. И с каждым годом он только возрастал. Причем заслуженно. Хотя ни дети, ни большинство взрослых абсолютно не понимали смысла, к примеру, вот этой карикатуры.

Ну, вот что можно понять из эпиграфа к рисунку, который его как-бы объяснял. «Українські буржуазні націоналісти і міжнародний сіонізм дедалі більше блокуються на спільній платформі оскаженілої антирадянщини». (З газет). Из каких? – непонятно.

Кто такие буржуазные националисты, а тем более сионизм? Что означают знаки на шапках смешных чувачков? Что за карнавальную бабу они везут? Для среднего читателя это было не важно. Завораживал сам рисунок, как и почти все остальные в журнале.

И даже сейчас я могу только предполагать, что конкретно послужило поводом сочинить такую химеру, как жидо-бандеровцы. Ведь, согласно коммунистическому, а теперь и российскому пониманию, украинские националисты – это нацисты, а они уничтожали евреев.

По поводу этой обложки можно предположить следующее: перед тем как формировался этот номер израильская авиация разбомбила достраивавшийся на окраинах Багдада ядерный реактор Озирак, который позволил бы создать атомное оружие. А поскольку Ирак был союзником Москвы – иракские летчики стажировались в то время на авиабазе в Зябровке (Белоруссия), чтобы летать на поставленных Багдаду советских истребителях – то стоило как-то на это отреагировать. Возможно, заодно для композиции художник ввел другого врага СССР – бандеровца.

Кстати, талантливого автора карикатуры звали Валерий Зелинский – почти Зеленский. Неплохая ирония истории…

Мне доводилось общаться с художниками, которые тогда работали в Перце. «Мало кто тогда в редакции всерьез воспринимал такую пропаганду. Все понимали, что это выдумки Москвы. У нас евреев было полредакции. Все к этому относились только с юмором», - говорил карикатурист Анатолий Василенко.

Но еще в начале прошлого века в Российской империи начали запрягать в одну упряжку еврея и украинца, стремившегося вырваться из объятий старшего брата. Возникшие в ту пору черносотенцы, они же «истинно русские люди», уже тогда кричали об украинцах и россиянах: «Мы же один народ!»

Степан Бандера тогда еще не родился. Поэтому национально настроенных украинцев окрестили мазепинцы – от имени гетмана Ивана Мазепы, главного изменника всех российских царей.

Евреи добивались хотя бы свободного передвижения по империи, так как за черту оседлости – по сути территории Украины и Белоруссии – ездить они не имели права. Из-за этого для истинно русских они тоже были крамольниками.

 

Особенно в 1914 году странный неологизм жидо-мазепинцы пестрел в газетах и прокламациях. Тогда Государственная дума запретила праздновать в Украине 100-летие Тараса Шевченко. Хотя в Киеве студенты, в основном они, наплевали на запрет и вышли на демонстрацию, за что многие попали в полицейские кутузки.

Киевский корреспондент некий Владимир Голубев сообщал об этом в газете Двуглавый Орел: «Прошло уже около двух недель со дня изменнической демонстрации жидо-мазепинцев, а русские люди все еще не успокаиваются, все еще волнуются. Да и есть чего».

Будет неудивительно, если кремлевские ораторы достанут из закромов именно этот нафталин.

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Теги:   Уроки прошлого с Олегом Шамой

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