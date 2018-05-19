Вырыли яму

Старая мечта палестинцев о собственном государстве со столицей в Иерусалиме вполне официально похоронена. В новейшем издании самого древнего противостояния на земле Израиль одержал уверенную победу. Его военное, технологическое, финансовое и дипломатическое преимущество над соседями оказалось настолько очевидным, что сейчас даже мысль о создании полноценного и независимого палестинского государства представляется абсурдом. Вся территория между рекой Иордан и Средиземным морем оказалась под полным и безраздельным контролем еврейского государства. Ни одна страна мира или даже блок стран не в состоянии бросить вызов его владычеству. Победа представляется совершенной и неоспоримой. Но больших торжеств по этому поводу пока нет — по целому ряду причин. Палестино-израильский конфликт за территорию между рекой и морем с различной интенсивностью продолжается еще с библейских времен. Значительная часть Торы как раз посвящена описанию многочисленных войн древних иудеев против филистимлян, потомками которых себя считают современные палестинцы. Нынешний триумф Израиля становится крайней точкой движения исторического маятника Учитывая исторический контекст, очень сложно говорить о том, что стороны способны примириться. Одна из них может какое ‑то время доминировать над другой , но окончательной победы пока еще никто не достигал . Видимо , этому конфликту суждено быть вечным . Судя по текущей динамике, концепция “двух государств для двух народов” на Святой земле приказала долго жить. Государство будет одно — Израиль. С одной стороны, это будет вполне европейская, мирная, зеленая, успешная и счастливая страна. Но, с другой — внутри нее останутся арабские анклавы — изолированные друг от друга нищие, голодные, бесправные и перенаселенные гетто. Эти адские анклавы будущего, которые появятся на месте нынешних арабских городов, являются главной надеждой палестинцев на реванш. В этом деле они рассчитывают на себя, на внешний мир и даже на внутренние проблемы Израиля. Арабское население Святой земли растет быстрее еврейского. Вестернизированные евреи рожают меньше (кроме ультраортодоксов, у которых свои, весьма специфические отношения с государством Израиль). В какой ‑то момент перед этой страной встанет вопрос : давать ли гражданские права арабам Западн ого берега? Если их дать, Израиль останется демократической страной, но потеряет свой еврейский статус — арабов просто будет больше. Если права не давать, то Израиль сохранит свою еврейскую сущность, но перестанет быть демократией, так как сложно быть таковой, если более половины населения не имеют гражданских прав. В этом случае Израиль слишком уж будет походить на ЮАР времен апартеида — со всеми вытекающими последствиями: обвинениями в расизме и даже санкциями. В этом палестинцы очень надеются на внешний мир, прежде всего — на Европу. Ну и последнее: палестинцы надеются на противоречия в самом Израиле, где ультрасовременное общество будущего пока еще соседствует с черно-белым миром религиозных скреп, строжайших запретов и многочисленных ритуалов. Причем второй мир становится все мощнее и многочисленнее — в том числе и по чисто демографическим причинам. Доминирующим он, видимо, станет через несколько десятилетий. Палестинцы сейчас оказались в глубокой исторической яме. Они проиграли своему извечному противнику по всем фронтам. Терроризм, который арабы избрали в качестве меры противодействия Израилю, дал крайне негативные результаты. Вместо сочувствия и помощи от всего мира они получили осуждение и молчаливую поддержку своего противника. Сейчас тактика поменялась: палестинцы устраивают массовые и весьма кровавые пиар-акции “самопожертвования” вроде недавнего штурма израильской границы. Однако практической пользы от них нет никакой. Да, израильтян немного пожурили в Европе. Они могли потерять двух-трех сторонников в США. Но посольство в Иерусалиме открыто, а ни один из протестующих даже не добрался до границы с Израилем. От 50 до 100 человек (по разным данным) погибли совершенно зря. В Совбезе ООН американцы надежно прикрыли Израиль даже от формального осуждения со стороны международного сообщества. Позиция Иерусалима для палестинцев совершенно неуязвима. Ультраправый премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его правительство прекрасно это понимают. Сейчас они отмечают свою победу, считая, что достигли исторического результата в противостоянии с арабами. Но при этом будто забывают, что конфликт этот — бесконечный. И их нынешний триумф уже становится крайней точкой движения исторического маятника. Через несколько десятилетий он почти неизбежно полетит, ускоряясь, в обратном направлении. Колонка опубликована в журнале Новое Время за 17 мая 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Вырыли яму