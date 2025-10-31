С чем чаще всего раненые обращаются к юристам

За последние два месяца мы работали почти над сотней запросов и больше всего из них касались выплат, ВВК, а также вопросов, связанных с ЭКОПФЛ.

Выплаты

Многие запросы о помощи касаются выплат 100 000 гривен дополнительного вознаграждения после ранения, выплат за время лечения в Украине или за рубежом, одноразовой денежной помощи, а также начислений выведенным вне штата.

Часто эти проблемы возникают из-за плохой коммуникации воинских частей с защитниками: иногда они просто не знают, что имеют право на какие-то средства. Кроме того, есть много мифов в инфопространстве относительно выплат для защитников.

Кейс: истребовать средства и пройти ВВК

После взрывной травмы и тяжелых ожогов ветерану классифицировали ранение как тяжелое. Но, несмотря на это, ему не выплатили деньги за период стационарного лечения, отпуска по состоянию здоровья и стационарной реабилитации. К нам обратился брат раненого за помощью с выплатами и чтобы заручиться поддержкой при прохождении ВВК на определение пригодности. Семья хотела разобраться, когда лучше обращаться за направлением и как действовать, чтобы не было рисков СОЧ.

Как действовать, чтобы не было рисков СОЧ

Юрист помогла составить рапорт на все выплаты и разъяснила процедуру его подачи на командира. Также помогла с направлением на ВВК и стационарную реабилитацию. А чтобы избежать риска СЗЧ она посоветовала обратиться за направлением на ВВК в ТЦК и СП до завершения реабилитации (то есть до выписки из стационара), ведь из-за ранения мужчина не мог физически прибыть к месту постоянной дислокации своей части. Сейчас раненый успешно прошел две ВВК и продолжает лечение. Также ему выплатили более 320 000 гривен за период лечения, отпуска и реабилитации.

ВВК

Чаще всего семьи раненых или сами защитники обращаются к нам за помощью в обжаловании выводов комиссии. Нередко там указывают некорректную причину ранения или травмы, что влияет на дальнейшие выплаты и статусы. Также обращаются по обжалованию тяжести ранения или пригодности к службе. В то же время получаем запросы о сопровождении еще до того, как человек столкнулся с проблемами, и это очень правильный подход. Без юридического образования трудно понять многие нюансы, поэтому специалисты объясняют: как и когда подать направление или пройти комиссию, какие документы подготовить.

Кейс: ранение, полученное в бою, не связали с Защитой Родины

К нам обратилась жена раненого с таким запросом: «Добрый день, муж служит с февраля 2022 года. Получил ранение и получил статус о пригодности к службе в тылу. В 2025 году снова прошел ВВК — состояние ухудшилось: зафиксирована потеря слуха, тиннитус, обострилась хроническая болезнь. С момента прохождения последней ВВК человек был на боевых, но в заключении комиссии все болезни не связаны с Защитой Родины. Как нам получить справку обо всех БР-ках, в которых он участвовал? И есть ли смысл оспаривать ВВК?».

Фактически все описанные проблемы со здоровьем мужчины были подтверждены в медицинских документах и справке ВВК. Но, несмотря на многочисленные обращения, часть не выдала раненому справки об обстоятельствах травмы и об участии в боевых действиях. Поэтому нельзя было правильно установить связь полученной травмы, что влияло на получение выплат и ветеранского статуса.

Юрист подала адвокатский запрос в часть, чтобы добиться справок об обстоятельствах травмы и участии в боевых действиях. Кроме этого направила жалобу в Центральное управление защиты прав военнослужащих МОУ. В конце концов защитнику предоставили все документы, что позволило установить связь травмы с Защитой Родины. Соответственно мужчина сможет получить другой соцпакет и выплаты.

ЭКОПФЛ

При прохождении экспертной комиссии нередко возникают проблемы с выводами, в которых неправильно привязывают инвалидность или процент потери трудоспособности с причиной травмы или ранения или занижают этот процент или группу. Здесь юристы работают с обжалованием выводов, потому что это также влияет на выплаты и статусы. Кроме этого получим запросы: как получить направление или проходить ЭКОПФЛ, какие документы подготовить заранее, чтобы не возникло проблем.

Кейс: не платили пенсию, потому что инвалидность не связали с Защитой Родины

К нам обратился ветеран с инвалидностью: «После ранения комиссия не указала корректно формулировку, в результате чего возникла проблема с начислением пенсии. На запрос переделать документ сказали, что переделают только через судебное обязательство».

Юрист проанализировала все медицинские документы и справки, которые ветерану выдали с места службы, и исследовала отказ Пенсионного фонда в получении средств. Она помогла направить обращение и пакет документов в ЭКОПФЛ, в котором аргументировала причинно-следственную связь ранения и инвалидности с Защитой Родины. В конце концов защитнику установили 2 группу и назначили пенсию.

Несколько важных советов на случай, если вы получили ранение

Знать о своих правах

Важно узнавать, на что вы имеете право в случае вашего ранения или травмы. Если не удается самостоятельно найти информацию, советуем искать в Правовом навигаторе или обращаться к бесплатным юристам (например, консультации от Принципа или ОО Юридическая сотня). Часто бывает, что защитники имеют право на какие-то выплаты, но не подаются на них, потому что не знают об их существовании.

Хранить документы

Нужно собирать все документы о ранениях, которые вам выдают, сканировать их и хранить. Потом это облегчает работу с восстановлением выплат или привязкой ранения на ВВК. Например, если потерять справку об обстоятельствах травмы, то без нее ВВК не сможет правильно привязать ранение, а это повлечет за собой проблемы с оформлением выплат или статуса.

Следить за временем

Старайтесь реализовать свои права как можно скорее: подавайтесь на выплаты, решайте сразу проблемы с выводами ВВК или ЭКОПФЛ, если таковые возникли. Дело в том, что есть конкретные сроки, когда вы еще можете это сделать. Например, выплату помощи на решение социально-бытовых вопросов можно получить только в течение года.