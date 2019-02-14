Выигрывают все. Почему для прогресса нам нужны женщины Сегодня, 19:13 166 Цей матеріал також доступний українською

Часто мы думаем, что лучшие новаторы должны быть как Стив Джобс – дерзкие, агрессивные и доминирующие. Но это не так

Время от времени после публичного выступления я получаю комментарии от аудитории или от кого-то, кто читал мою книгу Mapping Innovation о том, почему среди нас так мало женщин. Пристыженный, я стараюсь объяснить, что как и во многих сферах, где доминируют мужчины, женщины недостаточно представлены в области науки и технологий.



И это никак не из-за врожденных способностей. Не надо слишком далеко ходить, чтобы найти женщин на вершине инноваций. Таких как Дженифер Дудна, что первой начала исследовать адаптивную иммунную систему CRISPR, или Джоселин Белл Бернелл, которая недавно получила Breakthrough Prize за открытие нового класса астрономических объектов – пульсаров. Еще раньше женщины вроде Грейс Хоппер и Марии Кюри внесли свой большой вклад.

Подавляющее количество аргументов доказывает, что женщины могут сделать гораздо больше, но часто они остаются в стороне. В истории были случаи, когда мужчинам перепадала слава тех открытий, которые на самом деле были сделаны женщинами. Поэтому отвести женщинам большую роль в инновациях было бы не только правильно и справедливо – это должно было иметь еще большее значение для улучшения производительности.

Женщины делают команды более производительными

Сила многообразия

В течение нескольких прошлых десятилетий наблюдались попытки повысить разнообразие в организациях. К сожалению, слишком часто это становится скорее проявлением политкорректности, чем серьезной инициативой в менеджменте. Потому, наконец, почему бы просто не подобрать для этой работы лучшего мужчину?

Правда в том, что существует много научных доказательств, что многообразие улучшает производительность. Например, исследователи из Мичиганского университета выяснили, что разнополые группы могут решать проблемы лучше, чем более гомогенные с большими объективными возможностями.

В то время как это и другие исследования моделируют последствия разнообразия в подконтрольном им окружении, в реальном мире также есть доказательства того, что многообразие действительно способствует лучшим результатам. Отчет международной консалтинговой компании McKinsey, в котором исследовано 366 компаний в разных странах и индустриях, доказывает: те компании, которые являются более этнически и гендерно различными, показывали значительно лучшие результаты, чем другие.

Проблема в том, что когда ты делаешь плотным фильтр бэкграунда, опыта и мировоззрения людей-участников твоей команды, ты ограничиваешь и пространство для решений, которое можно исследовать. В лучшем случае ты приходишь к нескольким идеям, а в худшем – рискуешь создать пространство, где повторяются мысли, господствуют предубеждения и наступает групповое мышление.

Как женщины улучшают производительность

В то время как увеличение разнообразия в целом способствует производительности, существует также доказательство и того, что женщины приносят в это особенно большой вклад. На самом деле, в одном широкомасштабном исследовании, в котором ученые из Массачусетского технологического института и Университета Карнеги-Меллона хотели установить общий интеллект команд, они не только выяснили, что команды с женщинами показывают лучшие результаты, но и то, что чем выше процент женщин, тем лучше показывает себя команда.

Сначала это открытие выглядело странным, но когда начинаешь копать глубже, все начинает приобретать смысл. Исследование также выяснило, что члены высокопроизводительных команд хорошо прошли тест на социальную чувствительность, а также выступали по очереди. Наверное и не удивительно, что женщины по этим показателям опережают мужчин.

Во время теста на социальную чувствительность респондентов просили сделать вывод об эмоциональном состоянии человека по картинке, и женщины преимущественно имели более высокие баллы, чем мужчины. А по поводу говорить по очереди в разговоре, то в этом и кроется причина того, что мы называем «мужским типом выражения», и никак не «женским». У женщин лучше получается слушать.

Результаты этих исследований соответствуют тому, что я заметил в собственном процессе изучения инноваций. Лучшие новаторы не имеют ничего общего с господствующими агрессивными стереотипами – обычно они склонны быть тихими гениями. Чаще всего это не тот тип людей, которые сразу же поражают. Это скорее те, кто слушает других и щедро делится инсайдами.

Изменить социальную динамику

Одна из причин, почему женщин часто упускают из виду – если не считать наш старый добрый сексизм – состоит в том, что существует множество ложных концепций о том, что делает кого-то хорошим новатором. Слишком часто мы себе представляем, что наилучшие новаторы должны быть как Стив Джобс – дерзкие, агрессивные и доминирующие – в то время как истиной является обратное.

Не делайте ошибки: большие новаторы – крупные партнеры. Вот почему исследование показывает, что успешные команды имеют высокий уровень социальной чувствительности, говорят по очереди и слушают друг друга, а не конкурируют за доминирование в разговоре. Никогда одна идея не решает сложную проблему – только в сочетании идеи превращаются в оптимальное решение.

Поэтому в то время как верно то, что все упомянутые навыки более характерны для женщин, мужчины также обладают способностью их развивать. Возможно, для мужчин лучший способ изучить эти навыки – это больше видеть женщин на работе. Выработка общего рабочего стиля может быть полезной.

Поэтому без учета моральных и справедливых аспектов привлечения большего количества женщин в инновационные сферы и представления им лучшего доступа к хорошей, высокооплачиваемой работы, существует также и практический элемент. Женщины делают команды продуктивными.

Строя новое поколение

Исследователи социальных процессов выяснили, что главная причина того, что женщины менее склонны идти в STEM-отрасли – то есть науку, технологии, инженерию и математику, кроется скорее в культурных предубеждениях, чем во врожденных способностях. Например, в детстве мальчиков больше побуждают играть с игрушками, из которых можно что-то построить, да и у них раньше развивают пространственные навыки, а потому при такой же тренировке девочки могут получить те же навыки.

Культурные предубеждения также играют свою роль в порции вдохновения, которую получают молодые студенты. STEM-предметы могут будут вызовом, и исследование показало, что мальчики чаще получают больше поддержки, чем девушки – из-за веры педагогов во врожденный талант первых.

Культурные предубеждения могут эволюционировать со временем, и существует ряд программ, созданных для изменения отношения к женщинам и инновациям. Например, Girls Who Code (Девушки, которые пишут код) учит и вдохновляет молодых женщин, а программа ЮНЕСКО Teach Her initiative (Научи ее подавать инициативу) создана для обеспечения женщин лучшими образовательными возможностями.

Пожалуй, большинство подобных инициатив смогут сформировать новые ролевые модели и оказать поддержку женщинам со стороны коллег. Когда девушки будут видеть кого-то, кто как Дженифер Дудна, Джоселин Белл Бернелл или известный физик-теоретик Лиза Рэндалл, котрые достигают вершин в STEM-областях, они более вероятно будут выбирать подобный путь. С большим количеством женщин в сфере инноваций выиграем мы все.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Грега Сателла. Републикация полной версии текста запрещена

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