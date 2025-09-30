Что должен сделать ЕС после выборов в Молдове

На выборах молдаване свою часть для безопасности Европы сделали. Теперь очередь Европы

После победы Санду Молдова либо получит приглашение в ЕС, либо ЕС как институт покажет свою неспособность решать вопросы безопасности.

После полномасштабной войны в Украине Евросоюз постепенно приобретает черты оборонного союза — с бюджетом на армию, новым Еврокомиссаром по вопросам обороны и намерениями создать новую, менее зависимую от США архитектуру безопасности на континенте, способную дать отпор России.

Это, безусловно, важные геополитические сдвиги, но происходят они крайне медленно.

Молдова с ее Приднестровьем — это безусловно вызов для ЕС. Страна является по сути последним плацдармом, через который Путин хочет затянуть в Европу силовые сценарии. Убежден, если бы не стена ВСУ Россия бы прямо сейчас массово заходила в Молдову через Приднестровье в формате «антимайдана».

Но этого не произошло.

На выборах молдаване свою часть для безопасности Европы сделали. Теперь очередь Европы. И надо действовать быстро. Эффективная интеграция в ЕС должна стать ответом России и оставить мало шансов для существования пророссийского анклава. И если это произойдет — это станет серьезной заявкой ЕС на умение самостоятельно решать важные вопросы собственной безопасности.

Текст опубликован с разрешения автора