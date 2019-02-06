Выборы без россиян. Пойдет ли Украина на уступки ОБСЕ Сегодня, 18:43 195 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Агрессия России является очевидным фактом для нас, но в ЕС и других странах этого могут не замечать

Дискусія щодо присутності громадян РФ як спостерігачів під час виборів президента України в кінці березня може призвести до нового витка дипломатичної кризи. Тим часом зі ЗМІ стало відомо, що ОБСЄ включило двох росіян до списку спостерігачів на вибори президента України.



У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний проект, що передбачає зміни до законодавства щодо спостереження за виборчим процесом в Україні. Його автором є представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Інакше кажучи, якщо за цей проект проголосують депутати та підпише президент, громадянам РФ буде заборонено бути спостерігачами на українських виборах. Відповідно до міжнародного права, Україна самостійно може вирішувати кого пускати до себе на територію, а кому забороняти в’їзд, каже юрист-міжнародник та аналітик KyivStratPrо Віталій Власюк.

У міжнародному праві є два типи розуміння того, що може собі дозволити країна, а що ні. Наприклад, згідно з так званим «жорстким правом», на основі якого створюють міжнародні договори – не ставляться під сумнів такі обов’язкові норми як «суверенна рівність держав», військовий захист в разі агресії іншої країни тощо. Рішення Радбезу ООН також обов’язкові до виконання і підпадають під дефініцію «жорсткого права».

Мовчання і бездіяльність лише нашкодить репутації України

Натомість є також поняття «м’якого права», що не є обов’язковим до виконання і працює на рівні документів міжнародних організацій. І такі рішення носять рекомендаційний характер.

У цьому випадку Україна користується своїм суверенним правом пускати або не пускати того, кого забажає. Однак буде виглядати дещо дико, коли представників міжнародних організацій, а тим більше ОБСЄ, не пропустять на кордоні. Документи щодо спостереження за виборами є документами «м’якого права»: вони не обов’язкові до виконання, але з ними рахуються з точки зору демократії, прозорості. Як-не-як, а за їх недотримання можна отримати жорстку критику та гнів країн-партнерів.

У випадку зі спостерігачами з Росії, МЗС мало би провести підготовчу роботу передусім із дипломатами країн G7, і роз’яснити свої мотиви щодо недопуску громадян Росії як спостерігачів на вибори президента України. Мовчання і бездіяльність лише нашкодить репутації України. Наші партнери цілком обґрунтовано вважатимуть це за політичне рішення, тим більше під час передвиборчої кампанії.

З практичної точки зору, ми маємо цілковите право не пускати громадян країни-агресора на нашу територію – тим паче у ролі спостегрігачів на виборах. Думаю, що Великобританія діяла би так само в час Другої світової війни щодо спостерігачів від Німеччини. Агресія Росії є очевидним фактом для нас, але в ЄС та інших країнах цього можуть не помічати. А тому слід включати дипломатичні канали та чітко пояснювати свої мотиви і позицію.

Увесь цей процес – величезне багаття, та масла туди додає передвиборча гонка. А тому дискусію між Україною та ОБСЄ деякі кандидати можуть використовувати для гри на рейтинг.

У свою чергу ОБСЄ зберігало тишу і не реагувало на заяви політиків, однак дискусії в всередині організації велись. І там зазначають: ОБСЄ та спеціальна моніторингова місія в Україні є незалежними, та працюють з наділеними повноваженнями 57-ма країнами.

Чи призведе жорстка позиція України до виключення росіян з моніторингової місії? Росія та її пропаганда стоїть на тому, що це порушення демократичних прав і неповага до моніторингової місії. І остання, зі свого боку, ризикує ускладнити свої відносини з РФ. Окрім цього, така ситуація може стати для Кремля мотивом заговорити про невизнання українських виборів. Хоча відсутність спостерігачів не впливає на результат, однак Росія завжди знайде причину, щоб поставити під сумнів те, що не узгоджується з нею.

Джерела в ОБСЄ сподіваються, що Україна не буде забороняти громадянам Росії брати участь в моніторинговій місії. Та в разі чого, як повідомляє джерело, лише тиск ЄС, США та Канади на Україну можуть не допустити цього.

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