Почему я не иду на выборы в новый парламент Сегодня, 12:38 Цей матеріал також доступний українською

Нет никакой интриги, это не ошибка избирательной комиссии. Я действительно принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады

Уже сутки спрашивают, в каких списках и округах меня искать. Нет никакой интриги, это не ошибка избирательной комиссии. Я действительно принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады.

Объединения тех, с кем хотелось бы работать, не случилось — многие единомышленники идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды — считаю неправильным.

Мандат любой ценой мне не интересен.

В стенах Верховной рады я провел почти пятнадцать лет своей жизни. Сначала как парламентский корреспондент ежедневной газеты, затем как тележурналист и, наконец, как народный депутат. В сессионный зал пришел практически с Майдана, не снимая камеру с плеча и не успев отложить блокнот. Это было очередным местом работы, где я продолжал менять то, что мне кажется неправильным и несправедливым.

Да, не все было гладко, я совершал и ошибки, но всегда находил в себе силы их признавать. И спустя пять лет я точно знаю, что можно быть депутатом и не опускать глаза при встрече с избирателями, друзьями и коллегами-журналистами.

Мандат любой ценой мне не интересен

Я стал соавтором почти двух сотен законопроектов, из которых 25 инициировал сам. Более четверти из них — проголосованы и вступили в силу. Я внес более двухсот поправок к другим законопроектам, многие были приняты и учтены в окончательных редакциях законов.

Львиная доля этих законопроектов и поправок были посвящены работе правоохранительных органов — полиции, ДБР, органов прокуратуры, а также проблемам переселенцев и жителей прифронтовой зоны. Я был автором одной из первых редакций законопроекта об оккупированных территориях, многие положения которого вошли в окончательную версию действующего закона.

Больше всего меня радует закон об образовательных льготах школьникам на линии соприкосновения, который был принят, вступил в силу и благодаря которому уже два года тысячи школьников прифронтовой зоны получают целевую поддержку в виде полной или частичной оплаты обучения, долгосрочных образовательных кредитов, социальной стипендии, бесплатных учебников и проживания в общежитии.

Эти дети вместе с 140.000 украинских школьников из самых отдаленных городков и сел страны также получили возможность побывать в наших языковых лагерях GoGlobal, куда за три года приехало более 1000 волонтеров-иностранцев из 70 стран мира.

Почти два года своей работы в парламенте я посвятил реформе патрульной полиции. Это время мне дорого особенно. Я объездил практически всю страну, многие месяцы провел в постоянных командировках между Ужгородом, Краматорском, Северодонецком и Мариуполем. В этих городах и сегодня продолжают работать несколько тысяч патрульных, которые три года назад надели мундир, в том числе, благодаря и моим усилиям. Проблемы, неудачи и успехи полиции стали большой частью моей работы. Я хотел лучше разобраться в этом вопросе и в этом году заочно окончил юридический факультет.

Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия.

Я знал множество депутатов разных созывов, для которых пребывание в Раде становилось самоцелью. Для самодостаточных и эффективных парламент становился лишь очередным местом работы. Эти пять лет я боялся оказаться в числе первых и в глубине души стремился и хочу присоединиться ко вторым.

Я никуда не ухожу и буду искать возможности применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях.

И еще. Пять лет назад мы были первыми, кто рискнул пойти в парламент из общественного сектора. Многие ворвались в политику прямо с баррикад Евромайдана, который с этой самой политикой боролся. Нас за это часто упрекали, пинали в спину, критиковали за неопытность, но в конечном итоге мы доказали, что политику можно делать иначе. Я горжусь, что мы были первыми и искренне желаю успехов нашим последователям в следующем созыве.

Текст опубликован с разрешения автора

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