Российский фронт начнет рваться. Что удалось сделать ВСУ 15 сентября, 20:13 NV Премиум

В свете последних новостей можно сказать, что выбранная украинским Генштабом тактика наступления начала давать хорошие результаты

Вот сегодня из новостей мы узнали о том, что освобождены сразу несколько населенных пунктов на ключевых направлениях и, соответственно, можем сказать, что дела идут гораздо лучше, чем они шли еще, например, месяц назад. Причем населенные пункты эти были освобождены в результате долгих усилий и той самой тактики, которая была избрана украинским военным командованием.

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Сначала все-таки хочу дать контекст, который очень важен в нынешней ситуации и начнем с традиционной многим полюбившейся рубрики «ватный стон», в которой я рассказываю о переживаниях и мнениях российских Z-блогеров, вот этих пропагандистов, активистов, военных экспертов и людей, просто тусующихся в районе линии фронта, которые очень часто пишут всякие горестные соображения в свои телеграм-каналы.

Итак, давайте начнем с мнения человека по фамилии Живов. Он пишет: «В ближайшее время наступит момент истины — либо вооруженные силы Украины израсходуют о резервную линию обороны все свои боеспособные части, либо небольшие тактические успехи Киева превратятся в серьезный и достаточно глубокий прорыв на ряде направлений». Имеется в виду, что тактика постоянного давления на российскую армию на разных участках фронта начнет приносить свои плоды. Как мне кажется, она уже начала давать плоды. Там, где тонко, там российский фронт и начнет рваться. Об этом и пишет Z-блогер Живов. И уже потом, когда в этой линии фронта появятся первые, может быть, не очень большие дырки, эти дырки российское командование сочтет необходимым срочно чем-то, кем-то заткнуть. Для этого придется, естественно, снимать войска с других направлений, расходовать последние резервы. А что это значит?