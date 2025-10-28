Что нас спасало от РФ еще 30 лет назад

Вот что прочитал в книге «Обеспечение мира в Европе: Строуб Тэлботт, НАТО и Россия после холодной войны« (2025)

«В конце июля 1993 года Тэлботт начал трехсторонние переговоры с Мамедовым и Тарасюком, чтобы найти решение. Ядерное оружие должно было пройти демонтаж в России, а Украина должна была получать платежи за коммерческую ценность высокообогащенного урана, содержащегося в ядерных боеголовках.

Начальный раунд переговоров с украинской стороной прошел неудачно. Тарасюк обратился к Тэлботту с просьбой заключить юридически обязательный договор, который бы предусматривал гарантии безопасности Запада в обмен на полное ядерное разоружение Украины. Кроме того, Тарасюк требовал, чтобы право Украины на членство в НАТО было упомянуто в двусторонней хартии между США и Украиной.

«Они пытаются упомянуть членство в НАТО в хартии»

Тэлботт отклонил обе просьбы. Юридический договор требовал бы согласия Сената США для ратификации. Гарантии типа статьи 5 НАТО не могли быть рассмотрены, поскольку их предоставление спровоцировало бы больше подобных запросов со стороны других постсоветских государств.

В своих дневниках Талботт отмечал: «У нас долгий 45-минутный спор о гарантиях/договоре безопасности и т. д. ; это действительно обескураживает; они просто продолжают волноваться над этим вопросом, как костью. Они также пытаются упомянуть членство в НАТО в хартии. Я довольно сильно отреагировал относительно того, что я считаю основной проблемой — они хотят быть членами НАТО, но не могут. Это почти провал»".

Это к теме что уже в 1992−93 украинское руководство понимало угрозу со стороны РФ. И пыталось получить гарантии безопасности. Но это было и остается трудно.

Просто многие могут думать, что это тема новая (нет не новая) так же как и то, что нынешнее руководство Украины далеко не первое сталкивается с вызовом того, как более равномерно перераспределить обязанности, риски и цену поддержания баланса сил на востоке Европы.

Единственное, что в 1990-е и 2000-е нас спасало то, что жили в тени однополярного момента во главе с США, РФ была слишком слаба, чтобы прямо бросить вызов существующему порядку. А когда глобальный баланс сил начал меняться, то и модель обеспечения безопасности, разработанная тандемом Кучма − Горбулин в 1994−99 гг., перестала работать, и мы это почувствовали на себе.

