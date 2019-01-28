Все популизмы одинаково не полезны Сегодня, 15:34 2115 Цей матеріал також доступний українською

Невозможно сделать Украину Швейцарией. И не важно, правый или левый популист паразитирует на инфантильности общества

Тут вдруг в связи с программами кандидатов в президенты возникла дискуссия о популизме и о том, что есть хороший правый популизм, а есть плохой – левый. И если все согласны, что левый популизм приводит к Венесуэле, а от того вредный, то почему-то жаждут получить правый популизм. Ожидая, наверное, увидеть Сингапур вместо Украины.

Так вот не бывает хорошего и плохого популизма. Нет «популизма нашего сукиного сына». Популизм не работает. Популизм – это всегда простое решение сложной проблемы, которое не работает. А когда решение не работает, то последствия для страны всегда фатальное. И надо идти сложным длинным путем, если мы хотим прийти к желаемому результату.

Да, хорошо, когда в популистские программы стали попадать тезисы о «прозрачном рынке земли» или о том, что СБУ надо убрать от бизнеса. Значит это скоро удастся реализовать, значит общество готово, раз популисты с рейтингом решаются говорить на такие темы. Хорошо, когда кандидаты обещают полную поддержку НАБУ и ко.

Тяга к популизму – это черта инфантильного общества

Но нет разницы, когда у вас зашкаливает дефицит бюджета и рушится экономика, то ли в результате того, что вы раздуваете доходы, снижая тарифы и раздавая всем подачки, то ли когда вы сокращаете доходы государства, отменяя налоги. А особенно прекрасно, когда вы обещаете и то, и другое. Результат всегда один. Резкий рост долга с последующим дефолтом или преддефолтным состоянием, что приводит к девальвации, инфляции и прочим радостям.

Тяга к популизму – это черта инфантильного общества. Это черта украинцев. Которые хотят, чтобы кто-то предложил им счастье прямо сейчас. Но так не будет. Невозможно сделать Украину Швейцарией. Для этого нужны десятки и десятки лет, даже если все делать правильно. И не важно, правый или левый популист паразитирует на инфантильности общества. Он все равно паразитирует. И верх паразитирующего популизма – это разговоры о народовладии и референдуме как способе решения сложных проблем. Эти разговоры бьют по институтам государства, которые надо создавать с нуля, а не разрушать. Без институтов ничего не будет, а референдумы работают только в Швейцарии. И когда мы достигнем уровня ВВП на душу населения как в Швейцарии, то можно будет поговорить о референдумах. Референдумы, кстати, любимый инструмент в Венесуэле.

Популизм – это всегда негативный сигнал. Сигнал того, что вас обманывают. Поскольку обещание популиста просто невозможно реализовать – что правого, что левого – то значит его цель не реализовать свои обещания (это ведь невозможно, и если он не дурак, он это понимает), а получить власть. Власть не ради изменений, а ради самой власти.

И да, кто бы не стал президентом Украины, у него будет выбор. То ли выполнять программу МВФ, то ли дефолт. Третьего просто не дано. Так вот – просто сверяйте любые обещания политиков с программой МВФ. И если увидите там то, что прямо противоречит (снижение тарифов, контроль над национальным банком или ту же налоговую амнистию) то знайте, что есть два варианта. Либо кандидат вас обманет и после выборов не будет этого выполнять, либо он сознательно пойдет на дефолт страны. Выбирайте, что вам нравится больше.

И да, любой кризис делает богатых богаче, а бедных беднее. Помните и об этом, когда будете решать, хотите ли вы сотрудничества с МВФ или предпочитаете кризис и дефолт. Помните о том, кто станет богаче, а кто беднее, если это случится.

Текст опубликован с разрешения автора

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