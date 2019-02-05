Все на улицу, бороться за будущее Сегодня, 09:03 421 Цей матеріал також доступний українською

Давайте попробуем изменить нашу жизнь не выборами да лозунгами, а тем, что начнем жить хоть немного чище

Выборы всегда, везде, без начала и конца! Точно, как в знаменитой песенке Билли Мака о Рождестве. С чего бы ни начиналось застолье друзей, семейный праздник или стратегическая сессия в крупной компании, в конечном итоге, хоть прямо, хоть косвенно, какой-то из кандидатов в президенты, а то сразу и несколько, незримо окажутся за вашим столом со своими пафосными лозунгами и невыполнимыми обещаниями. И будете вы до хрипоты, а то и до драки, а может даже и до разрыва родственных и дружеских отношений спорить, кто прав, а кто нет, доказывая какое зло, из десятков зарегистрированных, наименьшее.

Хотелось бы, конечно, о добре глотку рвать, но добро у нас, в последние десятилетия, не востребовано. К сожалению, не осталось у нас того класса, который формирует в обществе понятие о добре и зле. В мире его называют элитой, а у нас когда-то именовали интеллигенцией.

Несмотря на острое желание отстоять свою политическую позицию, не спорьте понапрасну о том, чего нет. Только силы потратите, поругаетесь, а делу никак не поможете. Теоретически, в эти выборы мы можем повлиять лишь на один фактор - какое именно будущее мы с вами будем строить, украинское или «прорасейское». Вопрос стратегический, но отношение к нему кандидатов, более ни менее, понятно. А с точки зрения экономических перспектив, копья точно ломать не стоит. Наш выбор не будет иметь никакого значения.

Весь этот год целиком будет потрачен на борьбу

Судите сами… Во-первых, весь этот год целиком будет потрачен на борьбу. Ведь президентские баталии, с их жалкими десятками участников – лишь артподготовка перед масштабным парламентским сражением. Уже через несколько месяцев нынешние бутафорные кандидаты в президенты превратятся в реальных лидеров будущих парламентских групп, подгрупп, фракций и объединений. В бой ринутся тысячи смелых, бескомпромиссных, беспринципных и жадных бойцов. И не только в Киеве, а по всей стране!

Конечно же, рано или поздно выборная разруха закончится. Но кого вы ожидаете увидеть в парламенте? Гарантировано – те же милые лица, которые сейчас улыбаются вам с билбордов. Большинства, скорее всего, не будет ни у кого, создать его будет тоже нереально, и останется лишь смотреть на пламенные гневные речи «под куполом» и кулуарное решение личных проблем за его пределами.

К сожалению, в такой ситуации рассчитывать на то, что кто-то сможет эффективно проводить реформы, по-моему, не приходится. Сами собой они тоже не произойдут. Максимум, на что можно рассчитывать – это пинки МВФ, да и то, если избранная власть будет проукраинской. Об альтернативном варианте даже говорить страшно. Пинать будут кованным сапогом под звуки балалайки!

В лучшем случае, подпитываемые советами и деньгами МВФ мы «эволюционно» будем растить наш ВВП по 3% в год, максимум, дожидаясь, что на следующих выборах обязательно наступит долгожданный «прорыв».

«Прорыв» же, по всей видимости, обещает быть затяжным. Это, если отвлечься от лозунгов и взглянуть на реальные показатели. Например, чтобы достичь уровня Польши по такому показателю, как ВВП на душу населения, демонстрирующему реальный уровень экономического развития страны, нам понадобится каких-то 54 года. Да и то, только при условии, что Польша замрет, сейчас же, и прекратит развиваться. Но, похоже, что в планах поляков остановка не предусмотрена, и согласно прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет разрыв между начинавшими вместе, в 90-х, Украиной и Речью Посполитой будет расти на уровне 7.6% в год. Горькая ирония состоит в том, что пропасть эту будут увеличивать именно работающие у соседей украинцы, которые оказались слишком инициативны, чтобы просто сидеть дома. Ладно, не будем предаваться пессимизму. Не все так плохо! Чтобы дотянуться до Беларуси нам нужно всего 24 года, а украинцев в Беларуси работает ничтожно мало.

И вот, самое время задать сакраментальный вопрос «Что делать?». Немедленно бросайте все эти пустые политические разговоры и идите на улицу начинать реальную борьбу за новую жизнь!

Нет, что вы, это не призыв к революции, помилуйте. Наоборот! Пока мы с вами о политике судачим да глотки рвем, сугробы грязно-серого снега уже смыло дождем и оказалось, что наши дворы и улицы полны окурков, целлофановых пакетов, пустых бутылок и невероятного количества собачьих экскрементов (говна). Понятно, что во всем виноваты глобальное потепление, позволившее снегу растаять и, конечно же, свалившаяся с небес коррупция, война и дальше по списку. Но, давайте попробуем изменить нашу жизнь не выборами да лозунгами, а тем, что начнем жить хоть немного чище.

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