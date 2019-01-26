Враг государства Сегодня, 14:01 6880 Цей матеріал також доступний українською

В США - паралич всех главных институтов власти. А количество скандалов с участием Дональда Трампа неуклонно растет. Чем все закончится?

Боюсь, что на моем могильном камне напишут: “Руди Джулиани. Он врал для Трампа”". Если бывший мэр Нью-Йорка, ныне работающий личным адвокатом президента США, хотел пошутить, то у него не получилось.

Это его заявление, сделанное в интервью журналу New Yorker, многие восприняли вполне серьезно — как попытку объяснить, почему Джулиани постоянно противоречит сам себе, когда отбивает атаки прессы на своего клиента.

Защищаться ему и правда все сложнее. Количество скандалов с участием Дональда Трампа постоянно растет. Почти каждый день СМИ сообщают о новых подозрениях в адрес президента.

Прямо сейчас оппоненты винят его в шатдауне правительства, уничтожении записей переводчиков после встреч с Владимиром Путиным, предательстве сирийских курдов, в необъяснимой отмене санкций против Олега Дерипаски, покровительстве подросткам-расистам, сдаче интересов США Ким Чен Ыну, в злостном препятствии правосудию, во вранье избирателям относительно планов строительства небоскреба в Москве и просто в работе на Кремль (расследование ведет ФБР).

Еще не было случая, чтобы депутаты Конгресса указывали президенту на дверь

Список неполный, но и перечисленного хватает для того, чтобы хорошо отлаженная американская политическая система начала работать со сбоями.

Из-за собственной токсичности Трамп не может заполнить десятки руководящих постов в своей администрации, поскольку квалифицированные люди просто не хотят с ним работать. Даже Пентагон сейчас осиротел — желающих стать министром обороны просто нет.

Шатдаун, возникший из‑за разногласий о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, уже рекордно долгий в истории страны. При этом никаких намеков на достижение компромисса пока нет. Тот, кто сделает хоть полшага назад, лишится шансов на победу в 2020 году.

Трамп, объявивший демократов и прессу врагами народа, в каком‑то смысле добился своего: отношение к нему самому стало зеркальным. В глазах демократов он уже не просто президент страны, с которым, конечно, можно не соглашаться. Для растущего числа оппозиционеров Трамп — просто враг, заслуживающий соответствующего к себе отношения.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси пошла на беспрецедентный шаг, отказавшись приглашать главу государства в Конгресс для выступления с ежегодной речью О положении в стране.

В истории США не было случая, чтобы депутаты Конгресса столь откровенно, публично и даже издевательски указывали президенту на дверь. При любых политических разногласиях в прошлом избранный лидер нации всегда считался еще и символической фигурой, заслуживающей уважения априори. Теперь это не так.

Трамп в ответ сорвал поездку спикера Пелоси и других депутатов в Афганистан и Европу, сделав это так же публично — через соцсети. В какой‑то мере это демонстрирует новое качество отношений между двумя ветвями власти.

Фактически они работают на уничтожение друг друга. Характерный пример: Рашида Тлаиб, избранная в Палату представителей от штата Мичиган, всего через несколько часов после принятия присяги, говоря о Трампе, пообещала to impeach the motherfucker. Реакция аудитории — бурный восторг и овации.

Избранный депутатом стиль речи повторяет манеру самого Трампа. Сейчас он пожинает плоды того, что посеял, раздавая соперникам обидные клички. Нецензурный эпитет из выступления Тлаиб приклеился к президенту.

В итоге складывается очень нездоровая для США ситуация. Президент, подозреваемый ФБР в работе на Россию, не может в полной мере осуществлять свои функции. Слишком много времени уходит на скандалы, споры и выяснения отношений. А также на Твиттер, гольф, телевизор и гамбургеры.

Администрация главы государства, пребывающая в постоянном хаосе, не сформирована. В ней просто не хватает людей. Но и то, что есть, не может работать нормально, поскольку правительство лишено средств из‑за шатдауна.

Спикер Сената республиканец Митч Макконнелл отказывается вносить на рассмотрение верхней палаты законы, способные прекратить шатдаун. Работа Сената парализована.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси находится в состоянии личной вендетты с президентом. Она не скрывает ненависти и презрения к нему, не пуская даже на порог Конгресса. Он отвечает ей тем же.

В ситуации почти полного паралича всех главных институтов власти нецензурное предложение депутата Тлаиб уже не кажется лишенным смысла. Во всяком случае оно подразумевает хоть какую‑то динамику и неочевидный, но все же путь спасения из нынешнего болота.

Ну а пока Вашингтон раздумывает, Европа уже действует. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, встревоженные состоянием и перспективами США, заключили в Ахене новый договор о дружбе. Центральное место в нем уделено вопросам безопасности — Германия и Франция хеджируют риски на случай окончательного распада американских институтов, включая возможный отказ США от участия в обеспечении европейской безопасности.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 20 декабря 2018 года. Републикация полной версии запрещена.

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