Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Последний шанс Путина

20 июля, 15:16
Эксклюзив НВ

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

Во-первых, никто в газовой отрасли, с кем я говорил, не ведется на кремлевские россказни о том, что поставки газа по Северному потоку сокращаются из-за проблем с турбиной. Ключевая компрессорная станция Портовая имеет шесть турбин. Не верю, что только две из них работали до введения санкций, включая ту, которую потом не могли вернуть из Канады.

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Во-вторых, даже если Северный поток не будет работать, у России все еще есть возможность подавать газ через Украину, ГТС которой имеет годовую мощность около 117 млрд кубометров. Это достаточно для удовлетворения двух третей европейского спроса на газ из России. В настоящее время ГТС Украины используется только на часть своей мощности. Как и в случае с Северным потоком, Москва сократила транзит через Украину, прекратила подачу газа маршрутом Ямал-Европа.

В-третьих, все это Путин делает для того, чтобы:

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Теги:   Владимир Путин Газ Евросоюз Газпром Северный поток Война в Украине Шантаж Турбины

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