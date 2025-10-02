Европа наконец все поняла

Выживание Европы теперь зависит от Украины, которая может выиграть эту войну — за себя и за Европу

Похоже, мы наконец-то становимся свидетелями того самого момента прозрения — Европа начинает осознавать, что ключ к её собственной защите от российской агрессии находится теперь не в Вашингтоне, а в Киеве.

Именно Киев (или то, что дальше на восток) является передовой линией противостояния российской агрессии и экспансионизма, которые будут продолжаться — потому что это заложено в ДНК Путина и, откровенно говоря, в сознании большинства россиян, смотрящих на мир сквозь призму имперского мышления XX века.

Для России Европа — это ее «задний двор», зона её влияния. По крайней мере, именно так это воспринимается россиянами. И если слабость Европы откроет России окно возможностей для расширения границ — она этим обязательно воспользуется. Чтобы этому противостоять, нам нужно проявить решимость и выйти за рамки привычного мышления — в том числе и в вопросе замороженных российских активов.

Трамп на этой неделе в чём-то оказался прав, заявив, что у Путина была возможность захватить Украину за две недели, но он всё провалил. И действительно — благодаря его некомпетентности, самоуверенности и прочим «достоинствам» Россия подошла к этой войне совершенно неготовой и упустила ключевые возможности. Но мы не должны забывать об огромной смелости и изобретательности украинцев, которые, несмотря ни на что, встали на защиту своей земли и своих ценностей — и спустя три с половиной года всё ещё держат оборону. И защищают не только Украину, но и всю Европу.

Как справедливо подметила Христя Фриланд в своей свежей колонке в FT — именно в этой украинской отваге и инновационности сегодня и заключается ключ к европейской обороне.

Россия уже ведёт наступление на территории стран НАТО в Европе — запускает дроны против Польши, Румынии, Эстонии, Дании, Германии и других государств, параллельно прощупывая оборону НАТО воздушными и морскими силами. Мы видим: в сфере применения дронов Европа пока отстаёт — ей не хватает ни технологий, ни оборонительных возможностей, чтобы противостоять России.

А у Украины всё это уже есть: сегодня она — ведущая дроновая держава Европы и НАТО, возможно, за исключением Турции. Украинские специалисты по беспилотникам уже направляются в европейские страны, чтобы помогать им в обороне. Европе необходимо срочно учиться, налаживать альянс с Украиной, использовать её технологии и инновации, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Последние месяцы предельно ясно дали понять Европе: Россия — это экзистенциальная угроза, и она не остановится. А на фоне перспективы возвращения Трампа стало очевидно: опора на США ушла в прошлое. Её больше нет. Европа практически в одиночку должна противостоять путинской агрессии, и если мы хотим выжить, мы обязаны мобилизовать все имеющиеся преимущества. Одним из таких преимуществ является наш союз с Украиной.

Мы уже прошли тот этап, когда обороноспособность Украины зависела от поддержки НАТО и Европы. Теперь ситуация изменилась: именно Украина стала ключевым звеном в системе европейской безопасности. У неё есть мужественные солдаты, есть инновации и передовые оборонные технологии. Чего пока не хватает — так это достаточного финансирования и производственных мощностей, чтобы превзойти Россию по огневой мощи и числу беспилотников. Это как раз то, что Европа и Турция могут предоставить.

Примечательно, что Европа наконец активизировалась, решив задействовать замороженные активы ЦБ РФ — $330 млрд, находящихся в западной юрисдикции. Канцлер Германии Мерц объявил о поддержке инициативы по предоставлению Украине займа на репарации в размере €140 миллиардов, обеспеченного этими активами, — чтобы гарантировать финансирование украинской обороны на ближайшие годы. Еврокомиссия поддерживает этот план. Насколько мне известно, Великобритания, США и другие страны G7 намерены последовать этому примеру. Это обеспечит Украине более $200 млрд финансирования — более чем достаточно для покрытия её потребностей на ближайшие годы. И какой ещё может быть лучший способ компенсировать агрессию России, как не заставить российского налогоплательщика оплатить и разрушения в Украине, и защиту Европы?

Ожидается, что часть этих средств пойдёт на создание совместных производств, чтобы внедрить украинские оборонные инновации в массовое производство на территории Европы. Другая часть, вероятно, будет использована как стартовый капитал для украинско-европейских фондов в сфере оборонных технологий, чтобы ускорить наращивание военных возможностей и Украины, и Европы перед лицом российской угрозы.

Выживание Европы теперь зависит от Украины. Украина может выиграть эту войну — за себя и за Европу. Осталось только, чтобы Европа наконец осознала масштаб угрозы — и поняла, что путь к победе ведёт через Киев.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора

Перевод NV