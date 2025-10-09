Опасная игра России. Как меняется война

Пока военное наступление Москвы продолжает буксовать на восточной окраине Европы, напряжённость на континенте стремительно нарастает из-за повторяющихся и дерзких нарушений воздушного пространства европейских стран, намеренно организованных Россией. В ответ на эту новую угрозу Европа объявила о контрмерах — создании «стены дронов».

С 9 по 10 сентября в воздушном пространстве Польши были зафиксированы 19 беспилотников. В ответ была немедленно активирована система противовоздушной обороны под руководством НАТО: польские истребители F-16 и нидерландские F-35 были подняты по тревоге. Три дрона были сбиты, ещё как минимум восемь разбились на территории Польши. Один из беспилотников проник на территорию страны на 260 километров вглубь — дальше, чем расположена столица Варшава, — что привело к временной приостановке работы четырёх аэропортов.

Ещё более серьёзный инцидент произошёл 13 сентября, когда три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились в нём более десяти минут. Самолёты летели параллельно границе, проникнув на эстонскую территорию менее чем на 10 километров, после чего были сопровождены обратно истребителями НАТО.