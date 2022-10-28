«Миролюбие» по-русски. Как формировалась историческая Россия? 28 октября, 15:02

Историческая Россия — самое большое государство в мире, всецело выстроенное на крови

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Когда страна простирается от Балтийского моря до Тихого океана, возникает естественный вопрос, каким образом небольшое Московское княжество приросло столь обширными территориями, превышающими площадь всех других стран мира. А приросло оно бесконечными захватническими войнами в Восточной Европе, на Кавказе, в Поволжье, Сибири, Средней Азии и Дальнем Востоке. Фактически история России в XIII—XX вв. еках, сопровождаемая значительным территориальным ростом — это чуть ли не непрерывный период завоевательных войн, для приличия именуемых русскими историками «освободительными».

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Здесь надо иметь в виду, что Москва могла вести бесконечные войны против соседей, имея орду своей союзницей и защитницей. Почему? Потому что, собирая дань для орды, московские владыки не забывали и себя, — собирали гораздо больше, чем требовалось, тратя избыток на ведение захватнических войн. Они не просто платили орде исправно и вовремя, но и выразили готовность помогать засланцам Золотой орды вышибать дань из соседних княжеств. То есть московские князья пошли в добровольное услужение к завоевателям. В интересах орды было максимально усилить Москву, потому что хорошая Москва исправно платила и доблестно воевала против нечестивцев, которые платят неохотно, не вовремя и только под угрозой силы. Понятно, что захватчики передали в руки московских князей часть своих полномочий. Сравнить это можно вот с каким явлением. В 1941 году миллионы бойцов Красной Армии попали к гитлеровцам в плен. И тут же в их рядах отыскались те, кто стал добровольным помощником захватчиков. Захват и покорение Москвой соседних княжеств можно сравнить с мафиозными войнами, когда самый вероломный, жестокий и хитрый пахан беспощадно подчиняет себе соседние владения.

В виртуальности, громко названой «Русским Миром», существует много противоречивых слоганов-кричалок. Скажем, рядом с «Деды воевали!» есть и такие: «Россия никогда ни на кого не нападала» или «Россия нигде не кончается».

При этом следует учесть, что территория Московии в 1547 году (дата провозглашения Московского царства) уже была результатом агрессивной деятельности Ивана IV Грозного и его предшественников — Ивана III и Василия III, которые начали политику «собирания земель». И менее чем за сто лет они «насобирали» их столько, что увеличили территорию Московского княжества более чем в 10 раз. Тоже «мирным образом», наверное. То бишь самые большие «миролюбцы» в мире за время существования русского государства умудрились прирастить землицы с менее 200 тысяч км² (Московское княжество до 1300 г.) до 22, 4 млн. км² (СССР), то есть более чем в 100 раз (!!!). Это не просто мировой рекорд «миролюбия» по-русски, но, наверное, — количества пролитой за тысячелетие человеческой крови. Потому что это типично для московитов, которые завоевывали новые земли, пользуясь абсолютно тем же критерием, что и Путин в Украине, — выжженная земля, сплошь залитая кровью.

Таким образом, есть все основания утверждать, что историческая Россия — самое большое государство в мире, всецело выстроенное на крови. И война с Украиной не просто типична для России, но является зеркалом, отражающим варварские и бесчеловечные методы, присущие всем иным войнам этой чудовищной страны.

В среднем получается одна война каждые 7−8 лет

Сейчас территория РФ составляет «всего» 17 млн. км², и это, очевидно, очень огорчает «коллективного путина», в очередной раз ищущего любые, в том числе самые бесчеловечные способы, дабы «мирно присоединить» себе еще хотя бы клочок (вспомним эпопею с Крымом, «Новороссией», разрушительной украинской войной и другими территориальными претензиями Кремля в отношении практически всех соседей России). Но даже на этом историческом фоне нынешняя пропаганда войны, звучащая из каждого русского «утюга», уникальна не только своей тотальностью, но чудовищной агрессивностью и массовостью — тем, что у них называют «народной поддержкой».

Есть такое ироническое выражение «бомбить Воронеж», отражающее влияние захватнической политики на резкое ухудшение жизни внутри самой Рашки. Но мало кто обратил внимание на тот факт, что сегодня, после «присоединения» 4 украинских областей, Путин подвергает бомбардировкам свою страну уже не в переносном, а в прямом смысле: ведь варварским бомбардировкам сегодня подвергаются многие территории, признанные как Россия, включая Запорожье, Краматорск или Славянск (а в ближайшее время, видимо, и Херсон). Разве это не классическая шизофрения? Я уж не говорю о том, что развязанная серийным убийцей война привела к массированным бомбардировкам Белгорода и других приграничных регионов. Или о том, что война Путина больно ударила по всей мировой экономике, включая экономику т. н. «союзников» России, включая КНР. (По оценкам экономистов, суммарный убыток от войны уже сегодня приблизился к триллиону долларов).

Если взглянуть на известные исторические факты, то мы узнаем, что с середины XVI века и до сих пор Московия-Россия участвовала по крайней мере в 76 различных войнах, конфликтах и военных операциях. Это, в среднем, получается одна война каждые 7−8 лет. Естественно, бОльшую часть этих войн (54) развязывала именно Россия.

В XIV- XVI вв. московитами были захвачены:

Коломна (1301), Переславль-Залесский (1302), Можайск (1303), Галич (1330-е), Смоленск (1359), Тула (1381), Владимир (1389), Калуга (1389), Мещера (1386), Суздаль (1392), Муром (1392), Вологда (1397), Козельск (1404), Устюг (1425), Суздаль (1440), Ростов (1447), Шуя (1448), Ржев (1449), Новгород (1067 и 1478), Клин (1482), Елец (1483), Рязань (1483), Тверь (1485), Вятка (1489), Удмуртия (1489), Вязьма (1494), Новгород-Северский, Путивль, Брянск, Мценск, Чернигов, Гомель (1500−1505), Псков (1510), Смоленск (1514), Рязань (1520), Казанское ханство (Казань, Чебоксары, Елабуга, Самара, и др.) (1552), Астраханское ханство (Астаркан, Сарай, Маджары и др.; 1556), Башкирия (1582), Сибирское ханство (1582), Княжества Приобья (1595), Тюмень (1594), Ижора (1595).

Список этот далеко не исчерпывающий.

О том, какими это были захваты, красноречиво свидетельствует Новгородский погром — поход опричного войска на Новгород в 1569—1570 годах под личным руководством Ивана Грозного, сопровождавшийся массовыми убийствами. Тогда жертвами царя-живодера стали многие тысячи человек. Двинувшись на Новгород осенью 1569 года, опричники по ходу устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других встречных городах. Зверства русского воинства просто ошеломляют: погром длился шесть недель, людей тысячами топили в Волхове, окунули в ледяную воду, а затем живьем варили в котле, нещадно пытали. Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, еще живых, обгорелых, связанных по рукам и ногам, сбрасывать в Волхов. Кидали также женщин и детей, младенцев привязывали к их матерям. По реке ездили в челнах опричники и баграми, рогатинами и топорами добивали тех, которые всплывали. Вода в реке окрасилась в красный цвет, местные священники и монахи после различных издевательств были забиты дубинами и сброшены туда же. Современники сообщают, что Волхов был запружен трупами, живое предание об этом сохранялось еще в XIX веке.

Но самое страшное началось в городе потом. На 1569−1570 годы пришелся страшный неурожай. Тотальное истребление немногочисленных припасов московитами привело к ужасному голоду, от которого погибло намного больше людей, чем от рук опричников. В Новгороде широко распространилось людоедство. Довершила дело эпидемия чумы, начавшаяся на Руси до погрома, а в Новгород пришедшая уже после него.

«Не стало в Новгороде, — сокрушается летописец, — ни правды, ни суда. В городе, по селам и волостям — грабеж, неумеренные поборы с народа, вопль, рыдания, проклятия на старейших и на весь Новгород, и стали новгородцы предметом поругания для соседей».

В 1552 году Иван Грозный со 150-тысячным войском взял столицу татарского ханства Казань. После сражения христолюбивые захватчики вырезали всех выживших мужчин в городе, включая пленных, а женщин и детей царь «отдал в добычу своему войску».

Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Изюм, десятки тысяч замученных и без вести пропавших — это все невыученные уроки прошлого, от захвата Иваном Грозным Новгорода или Пскова до бесчинств Красной армии в Восточной Пруссии или Афганистане. Как позволяющие убивать «особый путь» или «невиданная духовность» — оправдания «величия» страны и ее очередного фюрера.

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