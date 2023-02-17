M2 Bradley — мощное оружие на поле боя. Переломит ли их появление ход войны 17 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Нет никаких сомнений в том, что M2 Bradley станет сильным противником на поле боя и справиться практически со всем, что русские смогут бросить в бой, включая Т-72 и другие танки

Недавно правительство Соединенных Штатов объявило, что передаст Украине до 50 боевых машин пехоты M2 Bradley.

Разработка M2 Bradley началась ещё в 1963 году. Эта машина должна была стать заменой бронетранспортеру M113, которому не хватало вооружения и бронезащиты, чтобы противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-1, оснащенным 73-мм противотанковым орудием и противотанковым ракетным комплексом «Корнет». M113 также не хватает скорости, чтобы не отставать от основного боевого танка M1 Abrams, который поступил на вооружение в 1980 году. Производство M2 началось в 1981 году.

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