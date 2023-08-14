Типовые проекты от министерства как восстановление «совка» 14 августа, 16:03

Типовые школы, детсады и админздания. Слышали уже об инициативе от министерства восстановления?

Извините меня за это, но должен начать с советской аналогии. Потому что, в конце концов, и вся эта идея родом оттуда. Так вот. Советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Помните, как он начинается? Еще до новогодних перипетий, лав-стори и купания Ипполита в ванне?

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А начинается фильм с мультипликационной заставки о создании и распространении типовых проектов жилых домов, которые формируют однообразную застройку в разных городах мира. И даже в африканской пустыне.

Ни тебе архитектурного лица, ни городской идентичности. Все здания, кварталы и даже города — на одно лицо. Типичный человек в типовой квартире типового дома на типовой улице какого-то типового города Советского Союза. Именно из-за этой всей типичности и случается все происходящее в фильме. Но черт с тем фильмом!

Мы называем себя европейской страной, а тянем практики родом из «совка». Что это? Ностальгия? Идея ширпотреба, которую мы заслуживаем? Оправданная экономия? И такая ли уж это экономия, если по правде говорить?

Не такой уж этот сыр и бесплатный

На самом деле во всей этой идее больше вопросов, чем ответов. И осмелюсь их таки озвучить.

«Разработаны типовые проекты детсадов, школ и админзданий для бесплатного использования», — рекламирует Минрегионстрой.

О качестве этих проектов говорить не буду. Это не дело вкуса, а компетенция архитекторов. Но ведь все понимают, что нельзя взять типовой проект и возвести его посреди города и годами сложившейся застройки. Его точно надо будет как минимум «подгонять». А рельеф и геодезия позволят? А выдержат ли сети? А соседи-дома, инсоляция та же позволят ли построить? На самом деле в градостроительстве есть море нюансов, привязанных к конкретной локации.

«Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления».

Экономия средств. Здесь смотри предыдущий пункт. Каждый проект надо будет корректировать. А это точно средства, и порой немалые.

Далее. Проект в контексте завершенного строительства в плане средств — окей, не капля в море, но где-то близко. Проект по сравнению с реализацией строительства — это на самом деле несколько процентов от суммы, необходимой на построение и укомплектование той же школы. И типовой проект это дело не облегчает. Я о поиске и выделении денег. То есть вроде бы бесплатный типовой проект — отнюдь не панацея и точно не большое достижение.

Но есть еще один момент. Не такой этот сыр уж и бесплатный. Ведь — цитирую министерство — «разработка типовых проектов проводится в рамках Программы по восстановлению Украины (URP) — рамочного займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)». То есть мы еще и заем взяли, чтобы спроектировать эти типичности?

Следующее. Любое предложение формируется, когда изучается рынок и ты понимаешь, какой есть спрос. И отсюда вопрос — а кто-то спрашивал общины, нужно ли им это? Насколько эта услуга востребована? Стоит ли эта овчинка выделки? Лично я не слышал ни от одного коллеги из местного самоуправления, чтобы их хоть кто-то об этом спрашивал. Даже неофициально.

И самое главное. Каждый город, каждый район или микрообщина являются особенными и уникальными. У них есть свое лицо и идентичность. Введение типовых форм — это попытка нивелировать творчество архитекторов, обесценить способность общин и, наконец, достоинство Человека.

«Как бы должно было быть?» — спросите вы.

Украинцы своей борьбой за свободу доказали, что они Люди с большой буквы и точно заслуживают, чтобы их дети учились в школе с качественными архитектурными решениями и комфортной средой, а не в серой типовой конструкции.

Ирония судьбы заключается в том, что авторы этой инициативы воспринимают это как сервис и опцию для восстановления, даже не понимая мировоззренческой пропасти такого подхода. Возможно, это и приемлемо для Северной Кореи или Китая, где люди боятся власть, ходят строем, надевают однотипную одежду и живут в одинаковых домах. Но это точно не ок для стран западной цивилизации, где ценятся индивидуальность и естественные права.

Все знают: во Львове мы активно пользуемся мировой практикой архитектурных конкурсов — проектируя школы, больницы, мемориалы и даже жилье. Это хорошая опция — получить свежую идею, качественный и лучший проект, а для архитекторов — возможность проявить себя. Другими словами, это такая себе архитектурная демократия в действии. И это работает. Доказано на практике. Во Львове так точно.

Как говорится, почувствуйте разницу. Шаблон против эксклюзивного решения.

Почему мы так увлекаемся архитектурными памятниками и не даем ни одного шанса архитекторам-современникам создать будущий шедевр? Неужели наши дети, чье детство так быстро заканчивается, не заслуживают обучения не просто в новых четырех стенах?

Поэтому вся эта история выглядит очень тенденциозно. Это я — о централизации процессов, формировании некой инфантильности и слабости общин, восстановлении без какой-либо идентичности и узнаваемости городов и поселков.

Перефразируя известную фразу, можно сказать: все мы вышли из «совка», но «совок» вышел не из каждого.

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