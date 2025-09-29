Легализуйте военных изобретателей

Почти все, к чему мы уже привыкли в боевой практике, когда-то было формально запрещено

Недавно полковник Андрей Билецкий — сегодня один из самых успешных создателей военных подразделений — между прочим вспомнил, что ему очень нужны программисты. Штурмовикам действительно трудно без айтишников.

Реклама

Это правда, без разработчиков мы вряд ли продержались бы несколько месяцев. Наша армия воюет на программных продуктах, созданных военными-энтузиастами на заказ — и эти решения сейчас, пожалуй, одни из лучших в мире: тактическое приложение «Кропива», система ситуационной осведомленности «Дельта», платформа видеотрансляций «Вежа» и десятки других полезных продуктов.

Мало кто осознает, что эти решения появились не благодаря военным уставам, положениям и законам — а вопреки им. Часто их внедряли, преодолевая яростное сопротивление чиновников. Из-за принципа «запрещено все, что не разрешено прямо», деятельность, без которой армия могла бы за несколько дней остаться без средств, формально считалась нелегальной. Лишь единицы командиров, вроде Билецкого, создают условия для инноваций.

Почти все, к чему мы уже привыкли в боевой практике, когда-то было формально запрещено. Использование «мавиков» для разведки не было предусмотрено штатными средствами; тратить на это время означало нарушать уставы. Так же и поражение целей с помощью FPV-платформ или «бомберов». Под первыми наземными роботизированными комплексами тоже часто стоял риск нарушения правил. Эксперименты с дронами-перехватчиками проводились на страх и риск низовых военных — по их инициативе и не за государственный счет.

Лишь единицы командиров создают условия для инноваций

Вот уже почти четыре года эта странная и неестественная ситуация продолжается. Печально, что талантливые программисты и инженеры делают уникальную, критически важную для армии работу на «птичьих правах», тогда как правовые нормы в армии иногда больше соответствуют эпохе кавалерии и траншей — эпохе железа и угля. Зато современная война управляется микроконтроллерами, кремниевыми чипами и кодом на С.

Еще хуже: инженеров, которые в гражданской жизни обладают критически важными навыками, часто по умолчанию отправляют копать блиндажи или держать посадки. Законодательство — уставы, инструкции, приказы — почти не меняется с прошлого века, и это ставит под угрозу оперативное обновление вооружения и тактики.

Три с половиной года борьбы показали: изобретения, спасающие жизни и дающие преимущество, рождаются «вопреки всему».

Поэтому обращаюсь к политическому руководству страны: легализуйте военные конструкторские и разработочные подразделения! Это была бы огромная услуга не только для нас — изобретателей и инженеров — но и для государства.

Дайте нам защиту от глупых правил и от некомпетентных командиров. Обеспечьте достойную оплату, инфраструктуру для испытаний и безопасного внедрения, а также координацию между подразделениями всех сил обороны, чтобы избежать бесполезного дублирования разработок.

Никто, никто лучше практиков на передовой не знает, что именно нужно. Сержанты и младшие офицеры, имеющие непосредственный опыт современной войны, сегодня часто выполняют роли разработчиков, менеджеров, фандрайзеров и испытателей одновременно. На них держится наша оборона. Дайте возможность им жить, дайте возможность воевать!

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора