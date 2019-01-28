Важная миссия Вакарчука Вчера, 20:21 2829 Цей матеріал також доступний українською

Социологи выяснили парадоксальную вещь

К октябрю прошлого года Святослав Вакарчук был интригой и «черным лебедем» избирательной кампании. А затем эта интрига почти исчезла. Как по мне, он просто слишком долго тянул со своим определением, и это привело к перегреву ожиданий и, наконец, разочарованию.

Его последние рейтинги примерно на уровне 3%, и его решение не баллотироваться кардинально не повлияет на ход избирательной кампании. Если же он кого поддержит – Гриценко, Садового или даже Порошенко – кому-то из них перепадет не более 1%. Если же Вакарчук публично никого не поддержит, то по данным социологов около 40% его сторонников скорее всего перейдут к Зеленскому, что даст последнему где-то 1,5%.

Социологи называют это «вторым выбором». То есть они заранее спрашивают избирателей, за кого те будут голосовать, если их кандидат не будет участвовать в выборах. Таким образом выяснилась парадоксальная вещь: несмотря на личностную разницу и различия электората этих двух кандидатов, у них очень похожие избиратели. Если не будет Вакарчука, то около 40% его сторонников поддержат Зеленского – и наоборот.

Их электораты даже регионально и этнокультурно были разными. За Зеленского преимущественно русскоязычные из восточных и южных регионов, за Вакарчука – украиноязычные с центра и запада Украины. И как оказалось, эти электораты могут перетекать – как те два бассейна из арифметической задачи. Это подтвердилось в прошлом году: когда осенью у Вакарчука начали падать рейтинги, а у Зеленского выросли – и прежде всего на Западе и среди украиноязычных.

Больше всех выигрывает Зеленский

Этими «переходными» избирателями руководят два мотива. Во-первых, недоверие к традиционным политическим лидерам, и во-вторых – в результате возникает спрос на новых. Людям нужна новая фигура, и главное – чтобы это был не политик. В этом и заключается общая мотивация не всех, но относительного большинства сторонников Зеленского и Вакарчука. Поэтому в результате от решения последнего немного, но больше всех выигрывает Зеленский.

Судя по словам Вакарчука, он пойдет на парламентские выборы. Думаю, он мог бы быть модератором объединения демократической оппозиции. Условно говоря, способствовать объединению партии Гриценко, Садового, еще силы людей и плюс Романа Бессмертного с его партией. А как это часто бывает, когда двоим трудно договориться, нужен кто-то третий. В этом случае Вакарчук и может им стать – вряд ли перед президентскими, но перед парламентскими выборами.

Еще одна важная миссия Вакарчука – быть миссионером и визионером, неким демократическим проповедником. То есть пропагандировать современные демократические ценности и продвигать их среди молодежи, среднего класса, общества в целом, ведь ему многие верят. Вот это то, что Вакарчук может – стать ценностным агитатором.

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