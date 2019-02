Валютная свобода и сильная гривня Сегодня, 10:27 2709 Цей матеріал також доступний українською

Похоже, мы стали свидетелями одного из лучших январей для рынков в истории

Все основные риски, о которых инвесторы и спекулянты судачили на рождественских вечеринках, решения ФРС и торговые войны с Китаем, внезапно перестали быть таковыми уже после нового года. Как результат, ралли, что на развивающихся рынках, что в США. И пока никто не придумал новых угроз, например, в виде потенциальной рецессии в Германии, хорошее настроение доминирует. На этой неделе, правда, рынки решили взять небольшую передышку и зафиксировать прибыль. В итоге, на утро пятницы индекс S&P500 остановился на отметке в 2706 пунктов, потеряв почти 1% за последний день. Способствовали этой остановке финансовые результаты (Twitter очень расстроил, видимо, став не таким уж популярным после удаления всех российских ботов) да и Трамп остается обезьяной с гранатой. И риск торговых войн лишь временно ушел с радаров и может вернуться в любой момент с любым твиттом Трампа. К тому же выяснилось, что Трамп не встретится с китайским товарищем Си аж до 1 марта, и это внезапно заставило всех забеспокоиться. Хотя по слухам, самой большой проблемой этих переговоров является выбор места, иллюстрируя все комплексы, которые есть у больших дядей.

В Европе же наметился приятный украинскому глазу раскол в благородном семействе. Франция выступила против строительства Северного потока 2, что, несомненно, повышает шансы в праведном деле остановки этого проекта. И пусть немцы пока непреклонны, ведь сдуру закрыли все свои атомные станции и очень боятся остаться в один день без газа, но теперь у Украины появились мощные сторонники внутри Евросоюза. Видимо, Макрон не оценил российский юмор с поддержкой желтых жилетов, а русские по привычке поддерживают любых беснующихся маргиналов по миру, и решил наказать Путина за испорченные рождественские каникулы. Что ж, если это станет тем взмахом крыла бабочки, который перевесит чашу весов, то россияне снова покажут мастерство тонких ходов, когда твоя мелкая пакость оборачивается большими проблемами и стоит тебе много денег.

Развивающиеся рынки точно увидели один из лучших месяцев в своей истории. Не шутка ли, но даже Эквадор стал задумываться о выходе на рынки. Напомню: Эквадор отметился тем, что в 2009 году его харизматичный лидер заявил, что у них нет денег для этих буржуев, а надо платить учителям и врачам, и объявил дефолт. Как результат, Эквадор до сих пор остается одной из немногих стран мира, доходность по долгам который выше, чем в Украине. Хороший пример применения прогрессивных идей о том, что Украине надо срочно понизить ставки по долгу, а значит, затеять реструктуризацию и кинуть инвесторов. Сами инвесторы окончательно запутались в украинских президентских выборах, ведь никто в лондонском Сити еще пару недель назад не слышал о фамилии Зеленский. Впрочем, прагматичные буржуи посчитали, что это даже неплохо, ведь выход его на арену уменьшает шансы уже известной популистки, главного пугала этих выборов для людей с финансовым образованием, вред от которой хорошо просчитывается и пугает больше всех. Особенно после последнего ее заявления, сделанного перед бизнесом, о том, что надо бы реструктуризацию затеять и эта новость попала в ленту Блумберга. В то же время, именно выборы пока не дают украинскому сегменту шансов бежать вперед, пользуясь хорошей конъюнктурой. И пусть с начала года украинские бумаги прибавили в цене до 4 пунктов, но темпы роста сильно проигрывают странам аналогам. Что, теоретически, создает хороший потенциал для роста в случае позитивного для рынков исхода выборов.

А на внутренней арене случилось то, о чем мечтали поколения финансистов. Наконец-то вступил в силу закон о валютной либерализации. В одну ночь НБУ отменил 252 нормативных акта, почти полностью освободив от оков финансовый рынок Украины. Конечно, мы еще не стали свободной экономикой, но уже перестали быть забытым загоном в темном углу большой светлой комнаты мирового финансового рынка. Более того, к уже известным и ожидаемым мерам добавилось снижение обязательной доли продажи валютной выручки с 50% до 30%, и НБУ дал возможность полностью вывести дивиденды за 2018 год. И много других ожидаемых пряников. В том числе и для физических лиц, которым разрешили одним кликом в смартфоне торговать валютой. А казначеи корпораций получили возможность инвестировать свободные средства в еврооблигации украинских эмитентов, где доходность, например, по банковским бумагам, на порядок выше, чем валютные депозиты в этих самых банках в Украине. Осталось дождаться, когда, наконец, заработает Clearstream, позволяющий иностранным инвесторам покупать ОВГЗ, не приезжая в Украину и не открывая тут счета. Чего на этой неделе не случилось, так это голосования за Сплит. Закон, поданный еще в 2015 году, как неотложный и входящий в условия программы МВФ, снова был отложен в долгий ящик. Не помогла даже большая концентрация депутатов в зале, собравшихся там для благого дела утверждения пути в НАТО и ЕС в Конституции. Очень не хотят депутаты давать НБУ возможность очистить от схем страховой рынок Украины.

Продолжается активная покупка государственных гривневых облигаций со стороны нерезидентов. И пусть объемы первичных аукционов на этой неделе уже не были рекордными, но гривна продолжает чувствовать заход капитала в страну, повторяя динамику укрепления прошлого года и уже добежав до отметки в 27,0 гривен за доллар. ОВГЗ становятся все более и более популярными и даже доходят до уровня хайпа. Шутка ли, ОВГЗ рекламируют как в метро, так и в телевизоре, где некоторые кандидаты, которые еще недавно были лидерами гонки, вовсю пиарят высокие ставки по государственному долгу, в перерывах между теориями о мировых заговорах и экспериментах американских масонов над украинским населением, в том числе генетических. Пока НБУ не понижает ставки, доходности по ОВГЗ тоже остаются стабильными. Стабильно высокими. Большой спрос нерезидентов давит на гривню, но не на ставки, потому как натыкается на большое предложение Минфина, для которого пока закрыты внешние рынки. И тут также создается хороший потенциал для ралли после президентских выборов. В случае их позитивного для рынков завершения.

P.S. “Of all the things that can boost emotions, motivation, and perceptions during a workday, the single most important is making progress in meaningful work“ Teresa Amabile

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мире с Иваном Яковиной – ежедневно

Кинопоиск с Фоззи – по четвергам

Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – по воскресеньям

В обзоре представлено мнение автора, которое может отличаться от официальной позиции компании. Соответственно, представленная информация не может трактоваться получателями рассылки и представителями СМИ как публичная и официальная.