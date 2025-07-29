Мания, от которой хочется зевать

История, как наверное и должно быть, пошла по кругу. Молодежь меняет мир! У нас, в Украине, новый «майдан» за благородную идею и отныне еще и подкрепленный несокрушимой силой мощного мата. У них, в США — возрождение meme-мании. Наше юное поколение пытается побороть коррупцию, а заодно, пренебрегая устоявшимися правилами и с одобрения опытных наставников пробует сломать культурную традицию не употреблять нецензурную брань в публичных местах. Американские «зумеры» продолжают доказывать «уоллстритовскому эстеблишменту», что рынок ценных бумаг — это не святилище для избранных, как прежде, и постепенно превращают мир инвестиций в зал игровых автоматов.

