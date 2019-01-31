Уважаемые кандидаты, у нас с вами проблемы Сегодня, 12:28 196

Вы должны понять, что пришло время менять всю систему, от АП до ЖЭКа – жёстко и бескомпромиссно

Еду утром в центр города через Южный мост. Традиционно – гигантская пробка.



Открываю Google, пишу «южный мост», вижу первое сообщение: «В Киеве из-за ремонта покрытия, сегодня ограничат движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

Этот мост ремонтируют уже 10 лет: минимум по 2 раза в год генеральный ремонт покрытия и 5-6 раз мелкий ямочный. Из года в год. Причины пробки на этом мосту бывают разные, но одна из главных заключается в том, что водители притормаживают на стыках, которые выпирают из-под покрытия, тем самым тормозя весь поток. Стыки ремонтируют, объясняя этот ремонт тем, что мост двигается и подрывает асфальт в этих местах.

И я понимаю, что невольно в очередной раз оказался участником схемы по огромному и серийному распилу денег, потому что подрядчик вместо того, чтобы используя современные технологии, сделать это один раз и хотя бы на 5 лет, предпочитает просто засыпать асфальт лопатами и разровнять катком. И так 8 раз в год. Такой подход приводит к одним и тем же повторяющимся результатам, что в итоге всегда заканчивается одинаково: огромной пробкой и колоссальной потерей времени каждого, кто в этой пробке стоит. Каждый будний день.

Не изменив систему, вы ничего не измените в принципе

Мы сейчас выбираем нового президента. Кандидаты красочно рассказывают о первых шагах, которые они сделают в случае, если будут избраны. Я прекрасно понимаю, что президент не отвечает и не должен отвечать за ремонт этого долбанного моста – для этого существует такая организация как «Киевавтодор». В конце концов, обеспечение жизнедеятельности транспортных потоков как основных артерий организма города лежит в зоне ответственности городской администрации, мэра.

Но я, честно говоря, устал искать и не находить ответственных за этот беспредел. Я думаю, подобная усталость существует у многих. Мы все дико устали от безнаказанной коррупции, которая цинично выглядит на фоне пиарящихся и обещающих радикальные изменения к лучшему кандидатов в президенты. Которые, в конце концов, оказываются звеньями одной и той же цепи.

Если вы, уважаемые кандидаты, не понимаете банальных истин, говорящих о том, что мы все просто хотим жить лучше, а не выслушивать постоянно причины почему это не получается, то у нас с вами проблемы. Вы должны понять, что пришло время менять всю систему, от АП до ЖЭКа – жёстко и бескомпромиссно, а не строить новую декорацию на фоне которой продолжить кормить народ сказками про безоблачное будущее.

Да, вас выберем не мы, активные и думающие люди, потому что нас в обществе меньшинство. Вас выберет народ, который падок на ваши популистские лозунги. Но история все-таки должна вас чему-то учить. Не изменив систему, вы ничего не измените в принципе. В конце концов, у вас не получится даже мост починить.

Текст опубликован с разрешения автора

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