Ключевой фактор успеха в современном бою
Чтобы достичь успеха в современном бою командир должен планировать основные факторы, последовательность которых определяет темп операции
Вот эти факторы:
1. Деньги (обеспечение, дроны, оборудование).
2. Люди (дисциплина, навыки, количество).
3. Средства поражения.
4. Организация (как работает подразделение под задачу).
5. Тактика (боевое применение).
Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, который определяет темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию операционных задач под имеющиеся технологические возможности.
Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений это те, кто имеют опыт бизнеса. Опыт ответственности за деньги и людей, опыт достижения измеряемых в деньгах результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть — это инновационный стартап.
Каждая воинская часть — это инновационный стартап
Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана — это халатность.
В 2022-м отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по воинским частям и планирования финансового обеспечения боеспособности боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.
Там, где не умеют планировать применение денег — там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потерь бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и за лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.
