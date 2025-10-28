Ключевой фактор успеха в современном бою

Вот эти факторы:

1. Деньги (обеспечение, дроны, оборудование).

2. Люди (дисциплина, навыки, количество).

3. Средства поражения.

4. Организация (как работает подразделение под задачу).

Реклама

5. Тактика (боевое применение).

Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, который определяет темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию операционных задач под имеющиеся технологические возможности.

Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений это те, кто имеют опыт бизнеса. Опыт ответственности за деньги и людей, опыт достижения измеряемых в деньгах результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть — это инновационный стартап.

Каждая воинская часть — это инновационный стартап

Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана — это халатность.

В 2022-м отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по воинским частям и планирования финансового обеспечения боеспособности боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.

Там, где не умеют планировать применение денег — там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потерь бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и за лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора