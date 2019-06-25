Управляемый хаос имени Зеленского Сегодня, 20:13 585 Цей матеріал також доступний українською

Все это страшное количество информации не дает мне ни одной зацепки, чтобы проанализировать и составить общую картину того, что происходит с нами последний месяц

Все это очень напоминает управляемый хаос. Такое впечатление, что создается некое системное хаотичное броуновское движение — вброс различной информации, заявлений, указов и впечатлений, значение которых не всегда понятно. Все это страшное количество движений не дает мне ни одной зацепки, чтобы проанализировать и составить общую картину. Слишком быстро все меняется.

Обычно управляемый хаос создают для того, чтобы в этой дымовой завесе что-то сотворить. Однако что именно, я пока не понимаю. В армии СССР функционировало такое управление — стратегической маскировки. Там занимались прикрытием каких-то операций. Инициировали какие-то активности, поддерживали у людей интерес. Сегодня это постоянно свежие новости, слова, блоги — все постоянно цепляет и трогает.

Вот тот же переезд Администрации Зеленского — это как перевод глубины резкости в бинокле. Все мы будем наблюдать за этой актуальной, и действительно интересной проблемой. Здесь есть о чем поговорить и кажется, будто все будет по-новому. Однако такие вещи, как мне кажется, не должны превращаться в общенациональные доминанты. Ну пусть переезжают — в этом нет ничего страшного или особо символичного. Времена меняются, люди другие.

Зеленский не обрубил надежды на реванш

И среди них точно есть те, кто знает, что происходит. Недавно задумался, а как все эти новые люди вокруг президента сидят. Интересно, как они ведут себя: волнуются, хватаются за работу, а может сохраняют пафос или все окружающее воспринимают очень цинично. Мне кажется я неплохо разбираюсь в таких типажах, и их обсуждение не проходят так, как во времена Кучмы, что внушает мне позитив.

Но вместе с тем появление стольких новых людей и лиц в партийных списках — и не только у Зеленского — это штука какая-то невероятная, ее невозможно проконтролировать даже каком-то гиперконтрольщику. Если посмотреть в микроскоп — то есть через мой округ в Ивано-Франковской области — то становится понятно, что многие из этих знакомых и незнакомых лиц на самом деле как дети, так и внуки тех, кто был у власти с самого начала.

Но наиболее неприятно то, что за время этого нового президентства очень много людей, которые провинились перед Украиной и ее народом, привязывают свою вину исключительно к так называемому предыдущему режиму. Они чувствуют, что он изменился, и теперь можно надеяться на что-то значительно другое. И президент пока не дал им понять, что вина перед режимом и перед Украиной — это разные вещи, и они не должны быть связаны. И что режим, который приходит на смену другому, не освобождает от вины перед страной, нацией и, наконец, Конституцией.

Именно это мне кажется самым большим негативом в работе Зеленского: он не обрубил надежды на реванш.

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