Украинская бюрократия? Нет, не слышал Сегодня, 11:00 1673 Цей матеріал також доступний українською

История о том, как я продлевал вид на жительство

Недавно мне понадобилось продлить вид на жительство в Украине. Я рассказал об этом своей девушке. Она ответила взглядом, в котором четко читалось: “Ох, желаю удачи, запасись терпением”. И, провожая из квартиры, помахала вслед, сочувственно улыбаясь.

Украина — страна, известная как бюрократический кошмар. Здесь существует миллион ведомств лишь для того, чтобы перекладывать бумажки, требовать справки, брать взятки и тянуть время.

Поэтому я отправился в госучреждение, сильно занизив планку ожиданий, приготовившись убить там как минимум половину, а то и весь день.

Поднявшись на эскалаторе на верхний этаж торгового центра, отметил про себя, что это странноватое место для выдачи документов. Проходя мимо многочисленных магазинов одежды, я все ждал, когда же обстановка стремительно сменится на более обветшалую и угнетающую. Я представлял себе мигающий и тусклый неоновый свет, тяжелые взгляды бабушек исподлобья, отбитую плитку и звуки радио, постоянно выкрикивающего что‑то невпопад.

Даже если это малая часть того, что могло быть, в Украине есть надежда

Я прошел дальше и увидел яркий свет, льющийся из соседнего коридора. Свернул направо и, кажется, впервые увидел солнце этой зимой. Ослепительное освещение и яркие цвета застали меня врасплох. Я зажмурился, спасая глаза. Это больше напоминало интерьер магазина IKEA на стероидах, нежели государственное учреждение.

К моему удивлению, я оказался в нужном месте.

Подумалось: ну ладно, они неплохо поработали с внешним видом, со светом, краской и указателями, но дождусь момента, когда мне действительно понадобятся их услуги. Легко покрасить помещение, но устранить бюрократические проволочки — это совсем другая история. И я слышал о том, насколько в Украине с этим непросто.

Получив свой номер, я занял место в очереди — передо мной было 12 человек. Слева я увидел витрину с пирожными — кафе. Справа от меня был ряд сидений в национальном стиле. Это место заслужило высший балл за подбор цветов: даже маленькие шары на рождественской елке были золотистыми и голубыми. Все вокруг светилось либо желтым, либо синим. Мне показалось, что я попал в раздевалку профессиональной спортивной команды.

Осмотрелся внимательнее: просторно, много сотрудников, есть даже небольшой детский уголок.

Достал камеру, чтобы снять видео. Странно, но никто из госслужащих не попытался мне помешать. В голове пронеслись кадры: всякий раз, когда я оказывался рядом с любым гос­учреждением, даже с харьковским метро, всегда находился кто‑то, кто подходил и велел убрать камеру. Но не здесь.

Очередь из 12 человек прошла примерно за 20 минут, и я оказался лицом к лицу с чиновником, который, улыбаясь, заговорил со мной по‑английски. Я даже заглянул в телефон, чтобы свериться с GPS и убедиться, что нахожусь в Украине — да, так и есть, невероятно!

Отпечатки пальцев, подписи, фотография, оплата — и я свободен. Компьютерный монитор был установлен так, что посетитель мог наблюдать за действиями чиновника. Все прошло гладко и было прекрасно организовано.

Готовый вид на жительство я смогу забрать через две недели.

Если бы я решил сравнить это с работой аналогичного ведомства в США, то должен был бы признать, что украинский опыт оказался намного более приятным.

Фото автора

В США:

1.Все было бы не так быстро.

2.Там не было бы кафе. А если бы и была хоть малейшая вероятность, что оно там окажется, продукты в нем продавались бы ужасные.

3.Там было бы гораздо больше сумасшедших людей.

Я знаю, что по одному этому конкретному случаю нельзя судить обо всей украинской бюрократии. Возможно, это отделение в Киеве было образцово-показательным. Я уверен, деньги требуют во многих подобных учреждениях. Но в данный момент я хотел бы отдать должное тем, кто этого заслуживает.

Даже если это лишь малая часть того, что могло быть, я должен сказать, что в Украине есть надежда.

Всегда неплохо, когда взаимодействие с государством улучшается, а не наоборот.

Больше о жизни Питера можно читать в Facebook, на его сайте petersantenello. com, следить за ним в Instagram , или на YouTube .

Текст опубликован в журнале Новое Время за 24 января 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени