Украине предлагают стать аграрной сверхдержавой Вчера, 15:07 2050 Цей матеріал також доступний українською

Возможно, в нынешних условиях это действительно перспективно?

В феврале 2016 тогдашний посол США в Украине Пайетт сказал: «Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой».

Прочитав тогда это высказывание Пайетта, я сразу вспомнил о так называемом «плане Моргентау». Генри Моргентау, министр финансов США в 1940-х, сначала был фермером-любителем и соседом Франклина Рузвельта в те времена, когда он еще не был президентом. И другом хорошего специалиста по экономике сельского хозяйства Корнельского университета. Моргентау, если и был финансистом, то с уклоном в сельское хозяйство. Что идеологически и обусловило разработанный им план по Германии - превращение ее в сельскохозяйственное государство.

Когда стало ясно, что союзники выигрывают Вторую мировую войну, встал вопрос: что делать с Германией, которая за предыдущие 30 лет развязала две мировые войны. Моргентау составил в 1944 году план, позволяющий обезопасить мир от воинственной нации. Он предложил полностью уничтожить промышленность Германии и превратить ее в сельскохозяйственную страну. Предполагалось вывезти промышленное оборудование и залить водой или цементом все шахты. Союзники одобрили эту программу на совещании в Канаде в конце 1943 года, и она начала действовать после капитуляции Германии в мае 1945 года.

Мы имеем возможность получить стратегическую пользу от сложившейся ситуации

Ход мыслей союзников был таков: деиндустриализация Германии представлялась им как гарантия нейтрализации германского милитаризма, который стал причиной двух мировых войн ХХ века. И в 1946 году стало понятно, что план Моргентау создает в Германии серьезные социально-экономические проблемы. Реализация плана сопровождалась ростом безработицы и обнищанием населения. Уничтожение промышленности привело к снижению производительности в сельском хозяйстве. В экономике заработали механизмы спадовой отдачи. Бывший президент США Герберт Гувер провел расследование и сделал вывод: «Существует заблуждение, что новую Германию можно превратить в сельскую страну. Это невозможно сделать, не уничтожив или не вывезя из нее 25 миллионов жителей». После чего план Моргентау был оперативно заменен на планом Маршалла, результатом реализации которого стала нынешняя Германия - мировой лидер промышленного развития и промышленного экспорта.



Нам же предлагают стать аграрной сверхдержавой. Возможно, в нынешних условиях это действительно перспективно для Украины? После резкого падения на рубеже 2015-2016 годов на мировом рынке наблюдается определенный рост цен на ряд видов сельхозпродукции. Но вместе с ростом цен повышается их волатильность и амплитуда колебаний, что делает рынок менее предсказуемым.

Ключевые структурные факторы, вызвавшие повышение цен на продукты питания - долгосрочное увеличение спроса на них со стороны быстро экономически растущих развивающихся стран. Особенно таких, как Китай и Индия, где помимо общего увеличения населения, существенно расширился средний класс, чьи количественные и качественные потребности сильно выросли. В дополнение к увеличению спроса на продовольствие со стороны развивающихся стран, климатические изменения и стремление к сбережению энергоносителей побудили правительства прибегнуть к более масштабному использованию этанола и биодизельного топлива - которые почти полностью производятся из пищевых продуктов - и корма для скота, кукурузы, сахарного тростника , пальмового и соевого масла.



Казалось бы, Украина имеет хорошие перспективы, если сосредоточится на развитии сельского хозяйства, как нам это советуют. Но ни одной стране не удалось разбогатеть без развитого промышленного сектора и сектора услуг - я имею в виду не периодические экономические всплески продолжительностью 5-7 лет, а стабильный рост на протяжении десятилетий. Развивающиеся страны никогда не войдут в клуб развитых, делая исключительно ставку на экспорт в богатые страны продовольственных товаров.



Конечно, и сельхозпродукция может быть товаром с высокой долей добавленной стоимости. Но, к сожалению, удельный вес экспорта готовой украинской сельхозпродукции в общем объеме ее экспорта хоть и стабильный, но достаточно скромный: за последние три года показатели не привысили 16,3%.



Деструктивные изменения идут больше десяти лет: если взять докризисный 2007-й и сравнить с нынешней ситуацией, то удельный вес сельского хозяйства в экономике Украины увеличился более чем вдвое, а доля обрабатывающей промышленности снизилась в 1,5 раза.



Украина пока отстает от многих развивающихся стран по уровню производительности труда в сельском хозяйстве в результате деиндустриализации аграрного производства, невысокой урожайности сельхозкультур, избыточной занятости, нерациональной организации производства. Невысокий уровень производительности обуславливают изношенные производственные фонды, использование не самых современных технологий, недостаточно развитая инфраструктура. Эти факторы снижают не только производительность, но и качество сельхозпродукции.

Условия хозяйствования в аграрном секторе нередко носят экстенсивный характер.



Значит ли это, что развитие сельскохозяйственной отрасли - малоперспективный путь? Не все так однозначно. Треть мировых черноземов, выгодное географическое положение, благоприятные климатические особенности - разве можно не использовать эти факторы? И важно определиться как.



Потенциал экспортно-сырьевого развития экономики Украины исчерпан - это аксиома независимо от того, идет речь о продаже ячменя или чугуна. Ведь по сути, как была у нас экономика ориентирована на экспорт сырья, так и осталась - просто металлургия потеряла лидирующие позиции, передав их сельскому хозяйству. И цены на сырьевые товары и продукцию с низкой долей добавленной стоимости чаще всего падают в периоды замедления темпов роста мировой экономики, о чем нас и предупреждают МВФ, Всемирный банк, и многие ведущие международные экономисты. И долгосрочные тренды цен на сырьевые товары не дают надежды на их рост.



Но мы имеем возможность получить стратегическую пользу из сложившейся ситуации: основываясь на стабильном мировом спросе на продовольствие и создавая условия для рационального направления ресурсов в перспективные промышленные отрасли, Украина может построить новую промышленность, которая соответствует вызовам третьей и четвертой промышленных революций. Поэтому тактический акцент на сельскохозяйственном секторе. Особенно если конъюнктура будет благоприятной, можно и нужно использовать индустриальный и постиндустриальный сектора. Это реальный путь осуществления модернизационного рывка украинской экономики.



А еще одной задачей должно стать построение в Украине современного сельского хозяйства, основанного на инновационных технологиях в агросекторе, бизнес-приложениях новой индустриальной и информационной эпохи. Именно так Украинские сельхозпроизводство будет двигаться в сторону высокой производительности. И подталкивать развитие украинской промышленности путем спроса на высокотехнологичную продукцию.



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