Давайте разберемся, что произошло в Украине

Значительная часть общества восприняла события 22 июля как разворот от европейского курса. А это то, на чем держится вся страна, — на мечтах о европейском, а не российском будущем

Итак, давайте разбираться, что произошло. Попробую быть настолько кратким, насколько возможно, хотя это повредит точности формулировок, но точность можно добавить позже, когда будет время.

Последние 11 лет в Украине действовало неписаное соглашение о том, чтобы не ликвидировать достижения Революции Достоинства — прежде всего курс в Европу. Пока это соглашение действовало, каждой властной команде прощали немало вещей, потому что сохранялось главное. Зная об особой чувствительности европейских партнеров к вопросу коррупции в верхних эшелонах власти и независимости антикоррупционных органов, значительная часть общества восприняла события 22 июля как разворот от европейского курса. А это то, на чем держится вся страна, — на мечтах о европейском, а не российском будущем.

Замечу, что о юридических тонкостях можно спорить, но это не имеет смысла. Здравый смысл говорит: независимость расследователей — это отсутствие политического контроля со стороны тех, кого они расследуют, иначе все превращается в фарс. Напомню, формирование антикоррупционной инфраструктуры не было завершено — не хватило голосов для внесения изменений в Конституцию. Также замечу, что к работе антикоррупционных органов были многочисленные претензии. Но все это не имеет значения, потому что второстепенно. Это дело социально-политическое, а не юридическое.

Быстрое принятие закона с многочисленными нарушениями регламента Верховной Рады, давлением на членов парламента, немедленным подписанием в условиях, когда важнейшие для обороны страны и наполнения бюджета законы не подписываются месяцами, выглядела как шаг к созданию авторитарного режима, как действия в направлении приближения к России. (Я уже не говорю о том, что народные депутаты — фигуранты расследований голосовали, имея явный конфликт интересов).

Лягушку варили медленно, но она осознала, что происходит, и выпрыгнула

Таким образом, в глазах значительной части общества был нарушен социальный договор. Со своей стороны, люди почувствовали себя свободными от своей части социального договора — не критиковать власть, ограничивать себя самоцензурой, не вступать в противостояние, понимая чрезвычайные вызовы для страны и отсутствие выборов на горизонте.

Очевидно, что антиевропейские и авторитарные тенденции нарастали постепенно и наблюдались уже некоторое время. Их все видели, но действовал этот неписаный социальный договор. Это создало иллюзию, что общественного сопротивления нет, и вело к накоплению ошибок. Критическая масса в конце концов сформировалась, и планка упала.

Как всегда бывает в украинской новейшей истории, лягушку варили медленно, но она в какой-то момент осознала, что происходит, и выпрыгнула.

Последние события показали, что активная часть общества, осознавая риски сопротивления во время военного положения, не считает себя больше связанной самоограничениями. Многотысячные митинги в Киеве и других крупных городах были стихийными и неподдельными. Так звучит Майдан, так звучит голос недовольных граждан, у которых забирают будущее.

Важно, что в этих событиях участвовала преимущественно молодежь — те люди, для которых Евромайдан является историей, легендой, которые выросли в условиях уверенности в неизменности европейского курса. Вместе с тем присоединились и другие поколения, было видно немало ветеранов войны. Для старших ключевой мыслью было: «Неужели опять? Ну сколько же можно?» («I can’t believe I still have to protest this shit»). Для младших ключевые лозунги были связаны с их ощущением, что у них забирают европейскую и демократическую мечту и взамен подсовывают российский авторитарный путь («Украина не Россия», «Мой отец погиб не за это» и т. д. ).

Тонкая грань самоограничений и самоцензуры граждан была перейдена. С другой стороны, власть выбрала свою позицию: не слушать общество, идти на конфронтацию. Все это уже бывало, чем закончится — известно.

Теперь поговорим о типичных возражениях со стороны тех, кто критикует протесты.

Во-первых, говорят, что НАБУ и САП не заслуживают такой защиты. Это правда, к ним немало вопросов, и значительная часть общества их не любит. Но, подчеркну, протест был не за НАБУ и САП, а против разворота европейского выбора.

Во-вторых, говорят, что участники протестов не могут юридически обосновать свою позицию, не способны вести юридический спор о нюансах законопроекта. Но и осенью 2013-го не так много людей могли объяснить детали Соглашения об ассоциации с ЕС, которое отказался подписывать Янукович.

В-третьих, говорят, что такие протесты ослабляют страну и играют на руку Путину. Безусловно. Но еще больше ослабляют страну и играют на руку Путину титанические кражи на оборонных закупках.

Четвертое, говорят, что патриотизм надо проявлять в рядах Сил обороны, а не в тылу. Это не так. Если в тылу не будет патриотизма, если страна сползет в автократию и сойдет с европейского курса, то людям с фронта после победы просто некуда будет возвращаться. Но главное — победа в таком случае становится просто недостижимой.

Дело не только в том, что демократия и европейский выбор больше соответствуют ценностям и традициям украинского народа. Дело не только в том, что потеря демократии и европейского выбора будет означать тщетность всех наших жертв, потому что мы стали маленькой копией нашего врага. Дело прежде всего в том, что только демократия и европейский выбор дают нам шанс на победу.

Маленькая авторитарная страна никогда не сможет победить большую авторитарную страну. Давид не имеет шансов против Голиафа в симметричной войне. Наш путь к победе — во-первых, асимметричная война с использованием инновационной силы свободного общества.

Второй важный фактор, делающий победу возможной, — европейская поддержка в таком виде и объеме, как поддерживают ценностно близкого будущего члена союза, являющегося частью общей системы безопасности, — а не в таком виде и объеме, как поддерживают буферную зону, задача которой медленно истекать кровью, выигрывая время.

Без этих двух вещей поражение неотвратимо.

Что будет дальше? Ничего особо заметного. Евросоюз продолжит оказывать поддержку, несмотря ни на что, потому что заинтересован прежде всего в своей безопасности. Но будет делать это в режиме «помощь буферной зоне». Переговоры по евроинтеграции затормозят, а потом и вовсе остановятся, как это было с Турцией. Стороны будут обвинять друг друга, но без энтузиазма, объясняя все цивилизационными различиями («Украина не Европа»). Противники Украины внутри Евросоюза будут праздновать (уже празднуют). Россияне будут давить сильнее, используя трещину между Украиной и ЕС.

Так же во внутренней политике ничего особо значительного не будет происходить. Ключевые коррупционные дела зависнут, страх перед наказанием исчезнет окончательно — следовательно, на фронте будет больше смертей, которых могло бы не быть. Критика власти со стороны общества будет нарастать, самоцензура не будет действовать, мораторий на публичные мероприятия фактически отменен. Взрыва не будет, но никто ничего не забудет. На будущих политических амбициях нынешней команды можно поставить крест — они сознательно разорвали социальный договор.

Если мы будем приближаться к победе (вследствие слабости России и благоприятного для нас хода американо-китайских переговоров), то будем двигаться по давно описанному сценарию «Выиграть войну, проиграть мир» (в комментариях ссылки). Но более вероятно, что внешние обстоятельства не будут такими благоприятными. И тогда перед нами предстанет перспектива поражения. Придется отбиваться от него большей кровью, а это означает худшие шансы на послевоенное восстановление.

Процесс постепенного сползания страны к автократии и противодействие этому описаны в двух замечательных книгах: Эдже Темелкуран «Как потерять страну» и Тимоти Снайдер «О тирании. 20 уроков ХХ века».

Спасибо всем, кто в парламенте голосовал «против», воздержался или уклонился от голосования. Понимаю, но не оправдываю тех, кто голосовал «за» под давлением; вы совершили ужасную ошибку с плохими последствиями для себя и всех нас и теперь будете полжизни ее исправлять (лучше начать исправлять уже сегодня, и вы знаете, как это сделать). Позор тем, кто голосовал «за» с радостью и рьяно; вам этого не забудут.

Спасибо всем, кто вышел в Киеве и других городах, даже под обстрелами, показав настоящую иерархию ценностей. Здесь важна позиция каждого человека. Вот почему каждый личный поступок, каждое публичное заявление важны. Мы должны показать друг другу и нашим европейским партнерам, что сила и правда на нашей стороне. Что общество не свернуло с курса на демократию и европейскую интеграцию. Это важно не только для демократии и евроинтеграции, но и для победы.

Молодежь, которая вышла на улицы украинских городов, вселяет надежду, что у нас есть силы выстоять и победить. Теперь другим поколениям надо не предать их надежды.

