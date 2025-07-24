Тем, кто говорит о «неэффективности» НАБУ и САП

Читаю о «неэффективности» НАБУ и САП. Вижу, как стараются нивелировать протесты людей против президентско-парламентского произвола. И осознаю, что они так ничего и не понимают

Потому что не за хорошее НАБУ или за хорошую САП вписывается гражданское общество. Не за то, чтобы иметь возможность ездить в Европу по безвизу. Мы даже понимаем, что европейская помощь в ближайшее время не сократится, потому что это цена выживания и устойчивости страны.

Граждане Украины отстаивают ценности и принципы, за которые выходили на Майданы и за которые сейчас воюют и умирают.

Давайте вернемся к созданию независимых антикоррупционных органов. Напомню, что речь о такой структуре:

— орган, который занимается формированием и реализацией государственной антикоррупционной политики, а также предотвращает коррупцию — это НАПК;

— орган для расследования коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами, и привлечения их к ответственности — это НАБУ;

— орган для процессуального руководства досудебными расследованиями НАБУ, поддержания государственного обвинения в суде и представительства интересов государства по делам о коррупционных преступлениях — это САП;

— орган, созданный для осуществления правосудия в уголовных производствах по коррупционным преступлениям, отнесенным к его подсудности, — это ВАКС.

И это не в шутку и не просто так создали такую структуру и такой алгоритм. И, соответственно, озвучили такое требование со стороны ЕС.

Мы сами не знаем и не понимаем ли, что уровень коррупции в стране страшный. Соответственно, уровень доверия ко всем, без исключения, органам государственной власти — ниже плинтуса. Соответственно, и к полиции, прокуратуре, суду тоже. Кто должен это все выявлять, бороться, выносить судебные приговоры? Те же органы, которые нивелированы в глазах общественности и не имеют никакого доверия.

То, что сделано сейчас Радой и президентом, не решает проблему эффективности

Добавьте к этому всему еще влияние через полномочия президента. Потому что именно президент Украины назначает генпрокурора — с согласия Верховной Рады. ВР назначает главу СБУ — по представлению президента. Министра внутренних дел подает премьер-министр, которого назначает Рада — по представлению президента.

И все эти органы прямо или не прямо контролируются президентом. Именно президент иобладает всеми возможностями и рычагами, чтобы миловать послушных и наказывать неугодных.

И именно поэтому, после всех консультаций с европейцами, после наработки базы и создания соответствующих законодательных условий, создали органы, главы которых назначаются по конкурсу. По максимально открытым и прозрачным. С контролем со стороны соответствующих европейских структур для обеспечения не декларируемой, а настоящей независимости.

Точно такой же принцип декларировался и при формировании общественных советов, которые, обладая прописанными функциями, со стороны общества контролируют определенную часть процессов. Кадровые назначения, например.

И все это для того, чтобы мы, наконец, вышли из этой эры коррупционного палеолита. Все это, наконец, было создано. Со скрипом и палками в колесах. С попытками, и иногда удачными, назначения более своих и лояльных к системе людей.

Есть ли у нас идеальные антикоррупционные органы? Нет. Но мы имеем базу. И мы имеем начальные процессы избавления от ига тотально гнилой системы государственного управления, где как рыбы в воде, комфортно, чувствуют себя все те же «5−6 эффективных менеджеров».

При каждом новом генеральном прокуроре начиналось одно и то же: прокурор пытался подмять под себя антикоррупционеров. Напрямую это сделать было тяжело. Поэтому просто вредили, препятствовали, ограждались махровые коррупционеры.

Именно таким образом, с помощью генпрокурора, из-под удара вывели Татарова. Не дали объявить подозрение. А вот с обеспечением безопасности Чернышова не смогли ничего сделать. Поэтому и было продемонстрировало, кто в доме хозяин. Потому что до чего-то слишком компрометирующего добрались детективы НАБУ. До чего-то слишком чувствительного.

НАБУ, к сожалению, не стало тефлоновым — тем, к которому ничего не прилипает. И дела сливали, и взятки. Есть факты, и они обнародованы.

Можно сейчас сколько угодно выкрикивать: вот видишь, они такие же. В чем-то — такие же. Потому что из той же гнилой системы пришли. И да, законы, даже правильные, идеальные, не защищают от преступников в рядах хороших структур. И да, из этих антикоррупционных структур людей увольняли. И объявляли подозрения.

Потому что именно с разочарованиями и кровью формируются подобные структуры. А вы думали, как это происходит? Нет такого питательного бульона, из которого можно вырастить микроорганизмы, которые потом станут идеальным детективами.

Что произошло сейчас? Руками Верховной Рады президент Украины уничтожил любую независимость антикоррупционных органов. Этот генеральный прокурор, который назначен с благословения Рады и по желанию президента, теперь будет иметь доступ ко всем делам, и именно он становится важной персоной в этой системе. И я их понимаю. Потому что антикоррупционные органы слишком близко подошли к окружению президента.

Скорость, с которой рассматривался на комитете законопроект (утром), голосовался в Верховной Раде (начало дня), подписывался президентом (вечером, а перед тем несколько раз то появлялся, то исчезал на сайте президента) свидетельствует о том, насколько болезненным и принципиальным для президента был этот вопрос.

Поэтому мы можем констатировать: антикоррупционные органы перешли полностью на управление в ручном режиме. Что бы при этом ни рассказывали вам фото «единства» из президентского кабинета.

Здесь можно вспомнить кейс Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Его попытка провести судебную реформу, которая значительно ограничила бы полномочия Верховного суда и усилила бы контроль правительства над назначением судей, вызвала беспрецедентный кризис и массовые протесты по всей стране.

Да, у нас есть вопросы по эффективности НАБУ и САП. Но то, что сделано сейчас Радой и президентом, не решает проблему эффективности.

Антикоррупционные органы надо чистить. Да, увольнять и наказывать, если есть необходимость. Потому что это — единственный нормальный путь. Здесь речь не о том, что от нас чего-то хочет ЕС. Здесь вопрос здравого смысла и нашего выживания в буквальном значении этих слов.

Сейчас получается, что те, кто так и не смог побороть коррупцию, ее возглавил. Прекрасно же.

И смешное в конце. Хотя, какое оно там смешное.

Центр противодействия коррупции сообщил следующее:

«Вчера Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в ведении бизнеса с РФ, а именно с Республикой Дагестан. Однако в СБУ перепутали республику РФ со страной Узбекистан. СБУ сообщило: как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан).

В то же время, если вслушаться именно в обнародованные СБУ отрывки, речь идет о продаже семян конопли, которые востребованы государственной программой Узбекистана".

Вот у них все примерно так, как с Дагестаном и Узбекистаном.

