Украина возобновляет экспорт энергии в соседние страны. О чем это говорит 12 апреля, 14:33

Путинская кампания зимних бомбардировок не смогла достичь своих целей — вывести из строя украинскую энергетическую систему и заставить страну сесть за стол переговоров

В начале апреля государственный оператор энергетического сектора Украины «Укрэнерго» объявил о том, что впервые с октября 2022 года возобновляет коммерческий экспорт электроэнергии в соседние европейские страны. Эта новость широко трактуется как еще одно свидетельство того, что шестимесячная кампания Москвы по бомбардировке энергетической инфраструктуры страны потерпела неудачу.

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Всего для экспорта в Молдову 11 апреля было выделено 330 МВт граничной мощности. Одних только этих объёмов, изначально доступных для экспорта, должно хватить, чтобы полностью покрыть почти половину ежедневных потребностей Молдовы. Ожидается, что больше мощностей будет предоставлено Словакии, это в свою очередь может помочь украинским энергетическим компаниям улучшить свои денежные потоки за счет продаж энергии с наценкой на соседних рынках Центральной Европы.

Ранее в марте «Укрэнерго» и Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), к которой украинский энергетический гигант присоединился год назад, решили увеличить мощность для торговли электроэнергией с Европой с 700 МВт до 850 МВт. Трансграничные мощности постоянно пересматриваются, и ожидается, что в ближайшие месяцы они еще больше увеличатся, углубляя интеграцию Украины с европейскими рынками электроэнергии.

В дополнение к существующему соединению ENTSO-E с Молдовой, Словакией, Румынией и Венгрией Украина также имеет отдельную изолированную линию электроснабжения с Польшей, которую она надеется расширить в ближайшие месяцы. 10 апреля для экспорта электроэнергии из Украины на запад было выделено 80 МВт мощности.

Украина пережила самую суровую зиму в современной истории

Возобновление экспорта энергоносителей из Украины позволит стране закрепить прогресс, достигнутый в первой половине 2022 года в первые месяцы российского вторжения. Украина и Молдова отключились от российских и белорусских сетей всего за несколько часов до того, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение России. Обе страны были подключены к этим сетям еще с советских времен. Менее чем за месяц, несмотря ни на что, Украина и Молдова смогли синхронизироваться с европейской системой ENTSO-E. К июню 2022 года Украина даже начала экспортировать электроэнергию в соседние Румынию и Словакию.

Этот экспорт энергии оказался популярной инновацией для всех сторон. Принципиально важно, что они обеспечили переживающим трудности украинским энергетическим компаниям столь необходимые дополнительные доходы. Падение внутреннего спроса внутри Украины позволило отечественным производителям поставлять дешевую электроэнергию своим европейским соседям — странам, в которых цены прошлым летом были в два-три раза выше, чем в Украине.

Когда в октябре 2022 года Россия начала кампанию ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, украинское правительство решило временно приостановить экспорт в рамках усилий по поддержке уязвимой внутренней энергетической системы страны. Недавно установленная межсистемная связь ENTSO-E сыграла жизненно важную роль в обеспечении энергетической безопасности Украины в зимние месяцы, когда продолжалась кампания российских бомбардировок, позволив Украине изменить направление потоков и импортировать электроэнергию из Центральной Европы. Это помогло компенсировать потери внутреннего производства электроэнергии, вызванные российскими авиаударами.

Веерные отключения электроэнергии, введенные в зимние месяцы для стабилизации украинской энергосистемы, закончились, и ситуация в энергетическом секторе в целом, похоже, стабилизировалась. Отчасти это связано с эффективными контрмерами, введенными Украиной за последние шесть месяцев для защиты и ремонта энергетической инфраструктуры страны. Это также связано с низким сезонным спросом, а также с увеличением производства возобновляемой энергии и гидроэлектроэнергии.

Это означает, что, по крайней мере, до начала летнего сезона, когда в графике стоит плановое техническое обслуживание украинских АЭС, Украина должна быть в состоянии обеспечить соседние европейские страны более дешевой электроэнергией. Это может помочь немного облегчить ситуацию на напряженном европейском рынке, который все еще испытывает трудности из-за преднамеренного прекращения поставок газа Россией в течение большей части 2022 года.

Риск дальнейших российских авиаударов по энергетической инфраструктуре Украины, конечно, ещё нельзя полностью исключить. Атаки в уменьшенном масштабе продолжаются, в то время как остаются опасения, что Москва может предпринять новую крупную кампанию в ближайшие месяцы, особенно после того, как недавно произошла утечка документов, указывающих на то, что у украинской ПВО, возможно, иссякают запасы боеприпасов — их осталось критически мало.

На данном этапе очевидно, что путинская кампания зимних бомбардировок не смогла достичь своих целей — вывести из строя украинскую энергетическую систему и заставить страну сесть за стол переговоров. Наоборот, Украина пережила, как представляется, самую суровую зиму в современной истории страны и теперь может возобновить экспорт энергоносителей в Европейский Союз.

Перевод NV

NV имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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