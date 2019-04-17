Украина останется бедной Сегодня, 12:11 6249 Цей матеріал також доступний українською

Не спрашивайте потом, почему тарифы высокие, зарплаты низкие, а пенсии не хватает на жизнь. Это все результат принятых решений

Есть два варианта стать богатыми.

Первый – рискнуть. Поставить на кон все и выиграть. В лотерею, в казино, ограбив банк, основав стартап, купив акции Макдональдса в 1932 году. Не важно. Рискнуть и выиграть. Ухватить шанс. Второй – долго и тяжело работать, постепенно поднимаясь по лестнице благосостояния. И стать богатым в тот момент, когда твои волосы седые, а дети – взрослые.

Оба варианта существуют. Оба достижимы. Теоретически. В первом вы рассчитываете на удачу. Во втором – на себя. Второй путь – скучный путь ответственности. Работы. Пахоты. Тяжелый путь.

И вот когда сейчас мне говорят, что у нас есть шанс – я верю. Шанс ведь есть. Беда в том, какова вероятность успеха. Всесокрушающего успеха, делающего вас сразу богатым и счастливым.

Пока вы просто говорите, что "хотите стать богатыми", вы будете беднеть

Так вот, очевидно, по социологии, что украинцы в целом выбирают первый вариант. Причем не в первый раз. И значит украинцы заслуживают то, что получат. Они ведь говорят, что это осознанный выбор. Сознательный. Выбор взрослого человека. Готового рискнуть. Поставить все на кон. Не обращать внимание на риски.

И значит украинцы заслуживают свою бедность. Потому что 95% игроков на Forex все теряют. Ведь «чтобы выиграть в казино – надо купить казино». Потому что из тысячи стартапов выстреливает один. И как показывает статистика и практика, это стартап какого-то мальчика из богатой семьи, который может позволить себе пробовать и проигрывать, проигрывать и пробовать снова. А мальчик (девочка) из бедной семьи должна долго и тяжело работать, чтобы просто достичь уровня хотя бы среднего класса.

Это правда жизни. Не сказки, а именно натуральной жизни. И да, бывают и исключения из этого правила. Но на то они и исключения, чтобы лишь подтверждать правило.

А значит бедный, который ставит на удачу, вместо тяжелой работы останется бедным. Навсегда. И когда ваш бедный родственник жалуется, что его сосед переехал в большой дом и ездит на красивой машине, то не забудьте ему напомнить, что он 25 лет вкалывал по 12 часов на работе (все-таки айтишниками не все могут стать). И когда украинец жалуется, что в Польше сейчас жить лучше, то он забывает, что Польша 30 лет как шла к этому состоянию. А мы валяли дурака. Как и ваш бедный родственник, который лежал на диване и жаловался, что его еще не позвали руководить крупной корпорацией. Так не бывает.

И чем дольше вы лежите на диване, попивая пиво, иногда покупая лотерейный билет, тем беднее вы становитесь. И вы заслуживаете эту бедность. Вы сами в ней виноваты. И чем дольше вы лежите, тем тяжелее вам будет сравнивать себя с соседом-поляком. Потому что он работает, а вы ждете счастливый шанс. И да, в работе нет ничего приятного. Там может быть начальник-самодур, вор-завхоз и стерва в бухгалтерии. Но есть слово «хочу», а есть слово «надо». И пока вы просто говорите, что «хотите стать богатыми», вы будете беднеть.

И украинцы последовательно голосовали за тех, кто говорил им, что не будет делать, как в Польше. Кравчук говорил, что мы пойдем своим путем и не будем делать реформы. Кучма говорил, что мы не нация мелких лавочников. И украинцы всегда за это голосовали. А теперь кричат, что в Польше лучше. И почему же в Украине не так как в Польше, задаются вопросом политики на эфирах. Нельзя сознательно не делать как в Польше, а потом жалеть, что мы живем не так как в Польше. Что мы бедные. А какими еще мы можем быть, если сделали все, чтобы стать бедными? И продолжаем делать это.

Украина – бедная страна. Не такая бедная, как прикидывается, но беднее, гораздо беднее, чем могла бы быть. Ребеночек ведь был очень талантлив. Какой потенциал, говорили вам. Но ребеночек упорно отказывается взрослеть. Верит в чудеса, волшебников и счастливый шанс. Когда можно лежать на печи, ничего не делать, а потом вдруг раз и стать богатым. Говорили, что это часть русских народных сказок. Но видно Российская империя и Совок не прошли зря. А потом опять виноват будет кто-то другой. Сосед. Банк, который лопнул. Леня Голубков. Сорос. Да кто угодно. Не повезло, к тому же. Бывает. Но в следующий раз обязательно повезет.

Бедность – не порок. Но бедность бывает заслуженной. И украинская бедность – заслужена. Не спрашивайте потом, почему тарифы высокие, зарплаты низкие, а пенсии не хватает на жизнь. Это все результат принятых решений. Которые делают страну беднее. Решений людей. Взрослых людей.

Текст опубликован с разрешения автора

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