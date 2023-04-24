Сергей Рахманин

Сергей Рахманин

Народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Что нужно Украине для наступательной операции

24 апреля, 14:38
NV Премиум
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Что является приоритетом?

На обеспечение планируемой наступательной операции предоставление многоцелевых истребителей F-16 не повлияет действительно никоим образом. Логика наших партнеров очевидна: давайте говорить о том, что на сегодняшний день является приоритетным.

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Что является приоритетом? Приоритетом является, в частности, усиление системы ПВО. Во-первых, авиация тоже является составной частью системы ПВО. Но давайте логически размышлять: самолеты сегодня не успеют быстро закрыть те дыры, которые теоретически существуют в системе противовоздушной обороны. Поэтому делается то, что на самом деле на сегодняшний день является приоритетным, и где есть возможность сделать уже сейчас.

Что такое система противовоздушной обороны? Это ряд различных систем и средств, начиная, например, от дальнобойных и современных систем, как Patriot или SAMP/T, заканчивая авиацией, даже старенькими МиГ-29, и крупнокалиберными зенитными пулеметами, работающими по беспилотным летательным аппаратам типа Шахед-136. Это все система ПВО.

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И надо, чтобы в этой линейке, в этом контуре имелись все средства, которые бы закрывали весь возможный периметр и обеспечивали все необходимые задачи.

Что сегодня насущно?

Теги:   ПВО Наступление Йенс Столтенберг F-16 Сергей Рахманин Радио NV Рамштайн Украина-НАТО

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