Украина и Дания. Почему нам повезло? Сегодня, 19:11 631 Цей матеріал також доступний українською

На прошедшие выходные был в Копенгагене. Там довольно быстро понимаешь: мы часто не ценим то, что у нас есть

В Копенгагене дикий холод. Лета в Дании, в нашем понимании, не бывает. Мы ругаем наш климат с его зимой в 5 месяцев, а в Дании лето отличается от зимы только тем, что вместо снега идёт дождь. Температура же редко поднимается выше 22 градусов по Цельсию. Ничего, выживают. Никто не скулит. Суровых мрачных бородатых мужиков на улице не заметил.

Погода меняется каждые 5 минут. Если пасмурно и идёт дождь, подождите 5 минут и появится солнце. А потом опять пойдёт дождь. От которого никто не разбегается – всем настолько привычен такой уклад, что люди спокойно идут дальше по своим делам, невзирая на ветер и дождь.

Копенгаген – это северный город. Нордический стиль во всем: в архитектуре, городской среде, в больших открытых окнах без штор, разных световых решениях, одежде и т.д.

Датчане живут медленно, но стабильно

Люди – красивы и ухожены. Видно, что следят за собой. Напрочь отсутствует восточная и азиатская небрежность во внешнем виде. Никто не выпендривается, да и климат не располагает к этому. Ещё люди очень приветливы, умны, развиты и многослойны. Возможно на окраинах города, куда мы естественно не поедем – все иначе, но мы туда не поедем.

Курит весь город. Запах сигарет повсюду. Каждый второй с сигаретой. Но валяющихся на тротуарах окурков, привычных нашему сердцу, нигде нет. Повсюду стоят эстетичные мусорники.

Цены – космос. Курс кроны к гривне – примерно 1:4, цены настолько же выше. Дешевого нет ничего. Не понимаю сколько нужно зарабатывать, чтобы здесь жить. Дания – дико дорогая страна.

Эстетика в городском дизайне – невероятная. Любимый нашими дизайнерами «скандинавский интерьер» – не более чем убогая рефлексия на то, что в реальности происходит здесь на каждом шагу. Яркие краски по соседству с белым, серым, чёрным и темно-зелёным, с яркими вкраплениями – всё вокруг дышит энергией и вдохновляет.

Очень развита велосипедная культура. Велосипеды почти никто не пристегивает. Для велосипедистов по максимуму создана городская среда: отдельные дорожки, светофоры, пешеходные переходы, стоянки и правила движения. Привет Кличко и его «команде городских урбанистов».

Датчане живут медленно, но стабильно. По-английски говорят все, но если у вас не датская фамилия и вы не программист, говорят, что найти работу сложнее.

Слышал, что стиль работы датчан – системный и ответственный. Люди учатся планировать, и среди них не принято «подвешивать» задачи как у нас. «Я это не выполнил, потому что по дороге задал вопрос Васе, а Вася заболел – поэтому я ждал, пока он выздоровеет», – такого маразма здесь нет.

Еда – это то, ради чего сюда нужно приехать хотя бы раз. Все их многослойные бутерброды, жаркое, выпечка, булочки, идеально обжаренный кофе – всё это ароматами наполняет улицы, создавая у вас великолепное ощущение абсолютного комфорта.

Возможно, я ошибаюсь и тут сейчас найдутся местные, которые расскажут, как оно в реальности. Но хочу сказать, что даже если мои впечатления поверхностны, их достаточно для того, чтобы сравнивать с тем, что дома.

Мы часто не ценим то, что у нас есть и то, что нас окружает. Но в сравнении, которое познаётся в подобных поездках, довольно быстро понимаешь: нам в Украине повезло и с природой, и с климатом, и с природными ресурсами, и с размерами. В отличие от датчан, которым со всем перечисленным не повезло. Либо повезло, но меньше. Они всю жизнь находятся в более суровых и стесненных условиях, и, наверное, тоже жалуются на жизнь, но почему-то живут лучше, чем мы.

Текст опубликован с разрешения автора

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