Пять причин сделать наконец-то тот самый Шаг

Чуть больше года назад глава Национального банка Украины Андрей Пышный выступил с инициативой изменить в Украине название разменных монет с «копейки» на «шаг»

Тогда эту идею поддержали Институт истории Украины НАН Украины, Институт языкознания имени А. Потебни НАН и Украинский институт национальной памяти. В экспертном заключении от УИНП ученые написали, что замысел Нацбанка по изменению названия разменной монеты «копійка» на исторически обоснованную «шаг» заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег, преодолению негативного колониального наследия в целом, процессам деколонизации украинского общества.

Реклама

Фото: Предоставлено автором

В течение 2024−2025 года НБУ провел довольно грамотную информационную и просветительскую работу в поддержку этой инициативы. Была проведена образовательная кампания, целью которой было больше рассказать украинцам о символизме и значении национальной валюты, истории денег Украины и подробно объяснить, почему важно вернуть украинское название разменной монеты «шаг». Для ее усиления также создали специальный тематический сайт www.coin.in.ua, куда подали видео, эскизы монет и цитаты специалистов в поддержку изменения. Далее в «Украинском доме» была проведена масштабная выставка-экспедиция «Гривня. Больше чем деньги», в которой речь шла об истории украинских денег, в том числе и шагов. Организаторы говорят, что выставку посетили 35 тысяч человек.

Это не будет стоить нам, как налогоплательщикам, каких-то лишних средств

Также в поддержку шага выступили творческие коллективы, военные и лидеры мнений: творческое объединение «МУР» создало образовательный короткометражный фильм, который в социальных сетях набрал более 1,5 млн просмотров; журналист, автор проекта «Реальная история» Аким Галимов создал просветительский сюжет о том, как издавна формировалась денежная система Украины, как возникла гривня, а также о борьбе российской «копейки» с украинским «шагом»; 13-я бригада оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины создала тематический видеоманифест о шаге; известные и медийные историки, в частности Сергей Плохий, Александр Алферов, Вахтанг Кипиани, тоже поддержали замену; с ними также солидаризировались Сергей Жадан, Денис Казанский, Сергей Притула, Виктор Ющенко, Юрий Гудыменко, Ростислав Мартынюк.

И хотя определенные предостережения или критику инициативы высказывали отдельные специалисты (в частности историки Павел Гай-Нижник или Владлен Мараев), в подавляющем большинстве она нашла поддержку в профессиональном сообществе.

Немного беспокойства можно было встретить в социальных сетях и в отзывах под видеоматериалами о замене разменных монет. Чаще всего людей волновала стоимость такой замены, общая целесообразность выпуска новых монет, учитывая то, что номиналом 50 копеек и меньше сейчас значительно реже пользуются и стараются избегать, и вообще целесообразность таких изменений во время войны.

И вот 1 октября 2025 года зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отсоветизирования (десоветизации) названия разменной монеты Украины. Им предусмотрено постепенное выведение из обращения копеек и замену их на шаг.

Собственно, в пояснительной записке к проекту авторы написали, что «изменение названия разменной монеты „копейка“ (одна сотая часть гривни) на исторически обоснованное и исконно украинское название „шаг“ позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году».

Проанализировав материалы экспертных заключений, решений комиссий, пояснительных записок и сопутствующих документов, можно сформулировать пять основных аргументов в пользу смены копейки на шаг:

Во-первых, это действительно историческое название, которое укоренено в наш контекст. Оно не было наиболее популярным или известным, или таким же безапелляционно авторитетным, как, скажем, гривня, но монеты с таким наименованием уже не раз «ходили» на нашей территории, в том числе и 100 лет назад в Украинской Народной Республике. Из интересного: даже сохранились изображения дизайна шагов УНР, которые разработал знаменитый художник-график и иллюстратор Григорий Нарбут.

Фото: Предоставлено автором

Во-вторых, это изменение способствует главной культурной установке нашего времени — «Прочь от Москвы». Подавляющее большинство украинцев действительно не хотят иметь ничего общего с российскими агрессивными соседями по планете, и если этому еще и способствует история и факты культуры, то получается, что все на нашей стороне и в вопросах изменения названий денежных знаков.

В-третьих, это решение будет иметь существенное культурное влияние — на века вперед. Дело в том, что сейчас денежная политика у нас такова, что скоро будут циркулировать только 50 шагов и дальше уже гривни. Но через 20−30 лет центробанк может выбрать другую политику, сделать деноминацию, и снова курс будет такой, что вернутся монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 25, 50.

Поэтому, сделав эти изменения сейчас, мы уже навсегда определенно зафиксируем всю линейку собственных денежных знаков и присоединимся к списку тех стран, которые отказались от российской «копейки». Кроме того, такие масштабные символические изменения всегда будут вызывать определенное сопротивление тех, кто не любит привыкать к новому, кто привык плыть по течению, поэтому сейчас, во времена войны, экстремальных трансформаций и преобразований, такое изменение может быть реализовано значительно с меньшим инерционным сопротивлением, чем когда-либо в, надеюсь, спокойном будущем;

В-четвертых, это не будет стоить нам, как налогоплательщикам, каких-то лишних средств. Нацбанк продумал этот вопрос так, что фактически будет заменять старые монеты на новые по мере того, как они будут изнашиваться и изыматься «естественным» способом. В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится, что после введения в обращение разменных монет номиналом 50 шагов не предусматривается одномоментное изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 «копеек», поскольку по состоянию на 01.09.2025 в наличном обращении находится 1,4 млрд шт. монет этого номинала.

В то же время плановые объемы изготовления разменных монет этого номинала на 2025 год — 20 млн штук. Кроме того, центробанк уверяет, что монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно, соответственно, по его оценкам, не будут возникать дополнительные расходы, связанные с утилизацией монет номиналом 50 «копеек» и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов им на замену. Расходы, связанные с изготовлением разменных монет 50 «шагов», являются операционными расходами в соответствии с плановыми объемами их изготовления на 2025 год.

Так же со стороны Национального банка не предусматриваются дополнительные расходы производственного или организационно-технического характера, обусловленные изготовлением разменных монет нового дизайна, ведь будет использоваться то же самое оборудование с сохранением массогабаритных характеристик, цвета и металла заготовок.

Фото: Предоставлено автором

В-пятых, предложенное решение импонирует тем, что оно коммуникационно и сущностно подготовлено и хорошо проработано. Оно не просто выскочило спонтанно и неожиданно, а продолжило дискуссии еще середины 1990-х годов, стало результатом серии глубоких профессиональных исследований“ экономических, культурных, исторических) и дебатов в публичной плоскости в течение 2024−2025 годов. В целом, когда реформы и изменения ответственно готовятся и есть ощущение того, что к общественно важным вопросам стараются подходить с уважением и тщательностью, понемногу возвращается вера, что иногда политика становится тем, чем оригинально должна была бы быть — «преданная деятельность некоторых в интересах процветания всех».